»V prihodnje si v naših vrstah želimo predvsem na trg orientirane IT strokovnjake, kot so implementatorji in razvojniki, ki jih zanima raziskovanje novih tehnologij za izboljšanje bivanja, varnosti ter optimalno rabo energije,« pojasnjuje o kompetencah potencialnih zaposlenih Damjana Pirnar.

S kolegom Petrom Verščajem, ki sta se udeležila tudi nedavnega dogodka Kariernih centrov Univerze v Ljubljani Povezujemo se! in hitrih zmenkov s študenti in diplomanti, si želita proaktivne sodelavce, ki bodo oblikovali čim bolj celovite in praktične rešitve, saj, kot pravita, pri kombinacijah delovanja senzorjev, pametnih elementov in naprav ni omejitev. Prav tako tudi ni bojazni, da sistem zaradi slabih povezav ne bi deloval, saj je protokol standardiziran.

Go4Panda sicer ni edini ponudnik opreme za pametne hiše, ki jo je sicer mogoče vgraditi v že obstoječe hiše, ne le v novogradnje, je pa edini, ki opravlja naloge integratorja, ki torej vgradi opremo, uporabnike nauči njene uporabe in skrbi za nadaljnjo podporo kupcu.

Prijave kandidatov, ki jim bodo zagotovili tudi izobraževanje, sprejemajo na naslovu e-pošte: damjana@go4panda.com.