Tako pripoveduje devetdesetletni Darko Žnidarič iz Solkana. Rodil se je septembra 1927 v Strmcu nad Kanalom: »Moj ded, oče, vsi so bili v avstrijski vojski in se niso nikoli tepli za Italijo, ampak proti njej.«

Oče mu je umrl, ko je bil star sedem let, otroku pa so se v spomin zapisale torture italijanskih učiteljev in tudi to, da so v italijanske vojake, ki so hodili na vaje v Lig, metali jabolka, oni pa so mislili, da je to darilo, ne pa napad. Kot otrok je šel služit k neki bogati družini, katere gospodar Peter je bil hudo prizadet zaradi kožne bolezni: »On je bil tisti, ki mi je povedal pesem Naprej zastave slave in mi pripovedoval, kako je na oni strani meje. Da se na cesti lahko pogovarjaš v maternem jeziku in da ti na nagrobniku ne spremenijo imena, če je zapisano v slovenščini. Nekoč mi je, sedemletnemu otroku, zaupal, da sem v Furlanijo odpeljal kupcu dva vola in zanju prejel 3300 lir. Vse do zadnje lire sem prinesel gospodarju,« opisuje svojo mladost.

Pozneje je pri delu pomagal tudi Jožetu Vidiču, ki pa je bil zagrizen fašist. Ta mu je glavo polnil s fašistično propagando, ko pa ga je videl, kako se je znesel nad ženo, so vse besede zvodenele. Potem so ga partizani za noge