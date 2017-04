»Gospod predsednik, Brazilci vas obožujejo!«

»Donald Trump je morda kralj twitterja, ampak predsedniku Slovenije in njegovemu profilu na instagramu ne seže do kolen,« so v uvodu zapisali pri britanskem Guardianu pred mesecem dni. Strinjajo se tudi Brazilci, izvedenci in velesila na področju internetnega trolanja (angl. to troll, provocirati, zasmehovati nekoga). Da o njihovih sposobnostih photoshopa ne govorimo. Našega predsednika in njegove objave na instagramu so brazilske oči opazile na veliki petek, ko je ustvarjalec bloga Não Intendo Brazilce pozval in izzval: »Photoshopovski izziv – najboljše ideje si bodo zaslužile objavo na blogu.«