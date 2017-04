Ta recept je čudovit poklon naši primorski kuhinji:

1. Polenta: odlična, kremasta poletna, pravi koruzni biser. Za pripravo kremaste polente potrebujete približno 4-kratno količino vode. Če ste na tesnem s časom, uporabite kar instant polento. Skuhala se bo v nekaj minutah. Pri pripravi najprej uporabite količino vode, navedeno med sestavinami, med kuhanjem pa ocenite, če je vode dovolj ali premalo. Med mešanjem postopoma dodajate toliko vrele vode, da dobite konsistenco, ki vam je všeč.

2. Paradižnikova omaka: dišeča, osvežilna omaka, ki odlično poveže polento in jajčevce. Poleti jo vsekakor pripravite s svežimi paradižniki (te po želji olupite), pozimi pa uporabite paradižnikove koščke ali pelate iz konzerve. V omako umešajte origano in olive, izberite črne ali zelene. Če želite omako narediti še bolj svilnato, ob koncu kuhanja dodajte malo masla.

3. Ocvrti jajčevci: Jajčevci ali malancani so čudovita zelenjava. Pravilno pripravljeni so božanski. Dobri so v omaki, pečeni na žaru ali pa ocvrti. Panirani v drobtinah so nebeški! Pa ste vedeli, da jih lahko brez posebnega truda in brez packanja in špricanja olja ocvrete kar v pečici? Neverjetno enostavno je. In ko boste enkrat poskusili, jih ne boste nikoli več pripravili v olju. Jajčevce spanirajte kot običajno, jih postavite na rešetko (pod njo za manj packanja postavite še en pekač) - če rešetke nimate, jih lahko spečete tudi na pekaču, obloženem s papirjem za peko - jih pokapajte z nekaj kapljicami olja in specite v pečici. Gotovi so, ko dobijo lepo rjavo barvo. Pečeni so na zunaj lepo hrustljavi in čisto nič oljasti, na znotraj pa lepo mehki.

Čisto nič naj vas ne ustavi! Pripravite to jed čim prej in v njej uživajte celo poletje!

Pa dober tek! Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/!