V štiri ure trajajočem nagovoru kakšnih 400 študentov na Univerzi Chicago, zaradi katerega je skrajšal svoje počitnice, je Barack Obama spregovoril o pomembnosti navdihovanja mlajših generacij, da postanejo angažirani državljani. »Razmišljajte o tem, kaj bi radi počeli, manj pa vas naj skrbi, kaj bi radi postali,« je svetoval mladim.

Še vedno je prepričan, da na osebni ravni Američane več stvari povezuje kot deli. To pa po njegovem ne velja več za politično raven in za javno življenje. Denar in posebni interesi imajo v politiki preveč moči, Obama pa je kritiziral tudi risanje kongresnih okrožjih po okusu ene ali druge stranke, kar onemogoča uspešno soočanje z izzivi.

»Danes se vam sploh ni treba več neposredno soočati s tistimi, ki imajo drugačno mnenje in nazore. Če ste liberalci, ste na televiziji MSNBC. Če ste konservativec, ste na Fox News. Ali berete Wall Street Journal ali pa New York Times. Ali pa gledate posnetke z mačkami, kar je tudi v redu,« je spregovoril o apatiji glede politike, ki se je dodatno razširila, odkar ZDA vodi Donald Trump. O njem na veliko presenečenje vseh sploh ni govoril. Njegovi sodelavci so sicer že v preteklosti dejali, da Obama ne bo izzival Trumpa v javnosti.

Po slovesu od položaja januarja letos je 55-letni Obama šel na počitnice v Karibe, kjer je bil gost milijarderja Richarda Bransona, potem še v Francosko Polinezijo, kjer ga je gostil bogataš David Geffen, vmes pa naj bi se ukvarjal s pisanjem svoje knjige. V prihodnje bo javno bolj prisoten, že 7. maja dobil nagrado oziroma priznanje za pogum fundacije knjižnice Johna F. Kennedyja v Bostonu, v Italiji bo opravil plačani govor, 25. maja pa ga bo v Nemčiji sprejela kanclerka Angela Merkel.