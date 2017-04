Pri bojevnikih je bil najboljši strelec Stephen Curry, ki je dosegel 37 točk, medtem ko je pri Trail Blazers tri manj dosegel Damian Lillard. Golden State se bo v naslednjem krogu pomeril z zmagovalcem dvoboja med Utah Jazz in Los Angeles Clippers, ki je izenačen na 2:2.

V ekipo lanskih finalistov se je sicer vrnil Kevin Durant, ki zaradi poškodbe mečne mišice ni igral vse od prve tekme. Tokrat je tekmo začel in v 21 minutah zbral deset točk. »Zjutraj, ko so mi zdravniki dali zeleno luč za nastop, sem bil zelo vesel. S fanti smo odigrali dobro tekmo. Naš cilj je bila zmaga in uvrstitev v konferenčni polfinale, saj smo si želeli odpotovati domov in izkoristiti nekaj dni počitka. To je bila res lepa zmaga,« je po tekmi dejal Durant.

Košarkarji Atlanta Hawks so v prvem krogu končnice vzhodne konference izenačili razmerje moči z Washington Wizards na 2:2, potem ko so na četrti tekmi doma zmagali s 111:101. Toronto Raptors pa so proti Milwaukee Bucks v boju na štiri zmage povedli s 3:2, saj so peto tekmo dobili s 118:93.