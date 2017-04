Zaradi poostrene mejne kontrole na zunanji schengenski meji in posledično neznanske gneče ne le na avtocesti proti Obrežju, ampak predvsem skozi obmejne vasi, se je življenje za tamkajšnje prebivalce pred velikonočnimi prazniki skorajda ustavilo. Prihajajo novi prazniki, še bolj pa se ljudje ob meji bojijo, kaj bo prinesla nova turistična sezona. Zato je lokalna oblast zahtevala sestanek s predstavniki pristojnih ministrstev in drugih državnih organov. Medtem ko je bil po besedah državnega sekretarja na notranjem ministrstvu Andreja Špenge včerajšnji sestanek »izjemno konstruktiven«, pa so predstavniki krajanov le delno zadovoljni z dogovorom. Že danes in jutri naj bi si predstavniki direkcije za infrastrukturo, družbe za avtoceste in lokalne skupnosti ogledali terene in določili lokacije, kjer bi še pred prvomajskimi prazniki postavili sanitarije, avtomate z vodo, koše za smeti. Ročno naj bi ustavljali promet pred vasmi, v roku meseca ali dveh pa namestili semaforje, dodaja Pavle Hevka z ministrstva za infrastrukturo. Ti so predvideni v Rigoncah, ne pa tudi v Slovenski vasi.

Cilj: krajanom zagotoviti normalno življenje

»Rešitev s semaforji po našem mnenju kaj bistvenega ne bo doprinesla,« pa meni predsednik krajevne skupnosti (KS) Jesenice na Dolenjskem Bogdan Palovšnik. »Za domačine dejansko ni konkretnih rešitev. Naš problem je predvsem dostop do lastnih domov. Zaradi kolon krajani ne morejo do svojih hiš, do trgovin, velike težave imajo tisti, ki hodijo na delo ali pa v šolo prek meje. Naš cilj je zgolj zagotoviti normalno življenje krajanom, ki živimo ob meji. In če je bil prehod v Slovenski vasi prej namenjen 'zgolj' šestim milijonom prebivalcev Slovenije in Hrvaške, je zdaj odprt za vseh 500 milijonov prebivalcev EU, število vstopnih in izstopnih mest pa ostaja enako,« je bil slikovit Palovšnik.

Tako predlagajo, da bi vsakodnevno imeli odprte vse tri vstopne in izstopne točke na mejnem prehodu Slovenska vas in hkrati okrepitev policijskih ekip. »Policija je rekla, da se bo potrudila, težave pa so menda na hrvaški strani, ki da nima dovolj kadra, da bi to omogočila.« Poleg tega, kot dodaja brežiški župan Ivan Molan, še vedno niso našli rešitve za delavce, ki vsakodnevno prehajajo mejo.

Na območju KS Jesenice na Dolenjskem sta mejna prehoda Obrežje in Slovenska vas, a nimajo niti enega maloobmejnega prehoda. Prav vzpostavitev slednjega bi bila po njihovem mnenju ena od možnih rešitev za prebivalce, ki mejo prehajajo vsakodnevno. Toda po besedah Špenge zadeva ni tako enostavna, med drugim bi morali rešitev potrditi obe državi.