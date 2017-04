Ministrstvo za okolje in prostor končuje javno razpravo o novih ukrepih za izboljšanje kakovosti zraka na ogroženih območjih v Ljubljani, Kranju, Zasavju, Celju, Mariboru, Murski Soboti in Novem mestu. Drugo serijo načrtov so pripravili v sodelovanju z občinami, po besedah Jožeta Jurše z ministrstva pa pričakujejo, da bodo odloke skupaj s podrobnejšimi programi ukrepov in načine njihovega financiranja vlada in občine potrdile še pred poletjem.

Več subvencij za toplotne črpalke Novi načrti v temeljih ostajajo enaki veljavnim triletnim odlokom in še naprej slonijo na zmanjševanju onesnaženosti zraka z nevarnimi trdimi delci PM10 na področju ogrevanja, prometa in delno industrije. Vladni analitiki kar dve tretjini trdih delcev v zraku pripisujejo individualnim kurilnim napravam, po desetino izpustov naj bi prispevala promet in industrija, preostanek drugi viri. Po novem država ob obstoječih subvencijah za energetske izboljšave v stavbah predvideva še spodbude za priključevanje novih uporabnikov na daljinsko ogrevanje. Subvencije za zamenjavo zastarelih kurilnih naprav s sodobnejšimi oziroma s toplotnimi črpalkami bi povišali, po novem pa bodo subvencije za toplotne črpalke dovoljene tudi na območjih s prednostno rabo zemeljskega plina. Še naprej pa na teh območjih ne bo mogoče pričakovati pomoči za menjavo starih kotlov z novimi kotli na lesno biomaso.