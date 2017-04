Po prevzemu Mercatorja je njegove trgovske centre v Bosni in Hercegovini začela upravljati Agrokorjeva hrvaška maloprodajna mreža Konzum. Toda zdaj v Mercatorju želijo, da bi jih ponovno upravljali sami.

Po pojasnilih Mercatorja nova uprava intenzivno išče možnosti, ki bi podkrepile nadaljnji razvoj družbe. »Ena od možnosti, o katerih tečejo pogovori, se nanaša tudi na centre v Bosni in Hercegovini. Razgovori o tem še potekajo, končne rešitve pa še ni. V ospredju razprave so predvsem veliki centri, ki so bili v času delovanja pod blagovno znamko Mercator uspešni,« so pojasnili v Mercatorju.

Poleg tega, da bi širili maloprodajno mrežo, bi se s ponovnim upravljanjem svojih prodajaln v Mercatorju pod vodstvom novega predsednika uprave Tomislava Čižmića izognili pomembnemu tvegan