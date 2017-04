V drugem krogu francoskih predsedniških volitev 7. maja se bodo na neki način spopadli na eni strani podeželje, ki je v prvem krogu množično podprlo skrajno desničarko Marine Le Pen, in na drugi večja mesta, kjer so glasovali večinoma za Emmanuela Macrona.

V Parizu brez predmestij je sredinski politik denimo zmagal s kar 34,8 odstotka osvojenih glasov, Le Penova pa tam ni prišla niti do petih odstotkov, medtem ko jo je v vsej Franciji podprlo 21,5 odstotka volilcev. V Lyonu je dobila 8,86 odstotka glasov, v Toulousu 9,37, v Bordeauxu 7,39, v Rennesu pa 6,7 odstotka glasov. V departmajih, kjer je zmagala, pa v njihovih glavnih mestih (Strasbourg, Montpellier, Lille in druga), ni dosegla štirinajst odstotkov glasov.

Za Le Penovo glasovala Francija, ki se čuti pozabljeno

Torej je Le Penova veliko glasov dobila na podeželju in v manjših mestih. Gre za Francijo, ki je daleč od centrov odločanja in na katero globalizacija deluje negativno z zmanjšanjem gospodarske aktivnosti, vse manjšim številom delovnih mest in izginjanjem javnih storitev. Tako že polovica podeželskih občin nima več trgovine, zdravnika in pošte. Ljudje to izgubo občutijo kot zapuščenost in dokaz, da so elite v Parizu nanje pozabile. »Nismo vredni tega, da bi imeli pošto,« pravijo, »Le Penova je edina, ki nas razume.«

Volilce pa ima Le Penova tudi v mestih, in sicer tistih, ki jih je prizadela globalizacija in je tam industrija v krizi. Volilo jo je štirideset odstotkov delavskega razreda. Najbolj so za Le Penovo volilci, stari od 35 do 49 let, veliko tudi tistih pod 35. letom, najmanj pa starejši, ki so očitno previdni. Sicer je kar 36 odstotkov glasov upokojencev dobil desničar François Fillon, ki je bil na koncu tretji z manj kot 20 odstotki glasov. Med mladimi je največ podpore dobil 65-letni radikalni levičar Jean-Luc Mélenchon. Macron pa ima volilce porazdeljene po vseh starostnih skupinah.

Najpremožnejši Francozi so seveda glasovali za Fillona in Macrona, revnejši pa za Le Penovo in Mélenchona. Podobno je bilo novembra lani v ZDA, ko je Donald Trump zmagal v volilnih okrožjih, ki so imela vsa skupaj samo 36 odstotkov ameriškega BDP, medtem ko je Hillary Clinton zmagala v volilnih okrožjih s skupno 64 odstotki BDP države. Gre tudi za to, da se izobraženi in poklicno uspešni ljudje vse bolj poročajo med seboj in živijo drug blizu drugega, največkrat v večjih mestih. Tudi manj uspešni se poročajo med seboj in živijo drug blizu drugega, a večinoma v deprimiranih okoljih, na podeželju ali majhnih mestih.