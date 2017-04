Svetnica Združene levice Nataša Sukič in samostojni svetnik Denis Striković sta Mestno občino Ljubljana pozvala, naj zaposli čistilke in varnostnike, ki svoje delo opravljajo v prostorih mestne uprave, a so zaposleni pri zunanjih izvajalcih. »To skupino delavk in delavcev s šibko socialno močjo se je že pred leti krivično preneslo na zunanje izvajalce. S tem, ko bi ponovno postali del kolektivov občine, bi imeli boljše delavske pogoje, ki bi se izrazili v varnejši prihodnosti, stabilnosti zaposlitve in možnosti napredovanj,« je prepričan Striković.

Direktorica mestne uprave Jožka Hegler je svetnikoma odgovorila, da omenjenih delavcev mesto ne namerava zaposliti. »Za Mestno občino Ljubljana je temeljna dejavnost zagotavljanje storitev za občane in občanke Ljubljane in temu posvečamo osrednjo pozornost. Spremljajoče dejavnosti, kot sta na primer čiščenje in varovanje, so tako specifična dejavnost, da je bolj gospodarno, da za to najamemo zunanje izvajalce, ki so za delo strokovno usposobljeni, sploh ob številu in razpršenosti poslovnih prostorov, v katerih deluje mestna uprava,« je pojasnila Heglerjeva in dodala, da mestna uprava deluje na 48 lokacijah.

»Zdaj delavci prejemajo zgolj minimalno plačo, še več, dodatek do minimalne plače doplačuje država,« je v svoji pobudi obrazložila Sukičeva. Opozorila je, da imajo delavci pri zunanjih izvajalcih manj pravic iz dela, kot bi jih imeli, če bi bili zaposleni neposredno pri uporabnikih – ustanovah in organih javnega sektorja, in da se nekateri soočajo tudi s problemom neplačil socialnih prispevkov. »Kar se tiče samega (ne)plačevanja plač in prispevkov, menimo, da je dolžnost države, da to uredi oziroma prepreči neplačevanje, in da rešitev tega problema ni zaposlovanje v občinah oziroma v javnem sektorju,« je odgovorila Heglerjeva.

Če bi občina želela sama zaposliti potrebne čistilce in varnostnike, bi morala po izračunih mestne uprave zaposliti 28 čistilcev in 44 varnostnikov. S tem bi se število zaposlenih na Mestni občini Ljubljana povečalo za 13 odstotkov, je navedla Heglerjeva. Ob tem je dodala, da se recimo tudi v primeru zaposlitve delavca, ki opravlja čiščenje, v mestni upravi njegova plača ne bi spremenila, kar pomeni, da osnovna plača ne bi bila višja od minimalne in bi mu bilo treba doplačevati do minimalne plače. »Kar se tiče višine plačila, smo v mestni upravi dolžni spoštovati predpise, ki jih določa država,« je sklenila Heglerjeva. vbr