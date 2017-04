Direktorji Elektra Celje, Energetike Celje, podjetja ECE, Simbia, podjetja Vodovod Kanalizacija in celjske poslovalnice zavarovalnice Adriatic so se dogovorili, da etažnih lastnikov v večstanovanjskih stavbah ne bodo ponovno terjali za plačilo že zapadlih terjatev, ki so jih ti Atriju enkrat že poravnali. Tiste, ki upravnika do zdaj še niso zamenjali, pa so pozvali, naj to nemudoma storijo.

»Veseli me, da so dobavitelji zavzeli takšno stališče, ki je do oškodovanih etažnih lastnikov v večstanovanjskih stavbah tudi korektno. Verjamem in upam pa tudi, da bodo nedavne hišne preiskave celjskih kriminalistov dale jasne odgovore, kaj se je dogajalo,« pravi Janja Sluga, poslanka SMC, na katero so se v v zadnjih tednih obrnili številni Celjani z željo, da bi jim pomagala najti odgovore in rešitve za nastalo situacijo.

Spomnimo, da so celjski kriminalisti minuli teden opravili enajst hišnih preiskav zaradi sumov storitve kar 25 kaznivih dejanj, kot so izneverjenje, poneverba ali neupravičena uporaba tujega premoženja, kršitve temeljnih pravic delavcev ter več poslovnih goljufij. Osumljeni so dve pravni in dve fizični osebi, ki sta s svojimi ravnanji pridobili protipravno premoženjsko korist, ki po dosedanjih ugotovitvah presega pol milijona evrov.

»Pri preiskavi vseh prostorov, tako poslovnih, stanovanjskih kot tudi drugih, na primer sefov, je sodelovalo 22 kriminalistov. Ti so v preiskavi zasegli večjo količino dokumentacije, ki se nanaša tako na poslovna kot tudi zasebna razmerja. Zasegli so tudi večje število elektronskih naprav od računalnikov do nosilcev elektronskih podatkov in listin, ki bodo predmet nadaljnje podrobnejše preiskave,« je povedala Milena Trbulin, tiskovna predstavnica celjske policijske uprave. Predkazenski postopek usmerja pristojno državno tožilstvo, že zdaj pa je jasno, da bo preiskava izjemno obsežna in zato tudi dolgotrajna.