Okoli pol petih zjutraj sta Srba poklicala policiste in jih obvestila, da ju je pravkar nekdo okradel. Tat je namreč s silo odklenil ključavnico in v njun avtodom vstopil skozi sopotnikova vrata. Iz notranjosti je ukradel torbico z dokumenti in denarjem, a je bil dovolj glasen, da se je oškodovanka prebudila in ga zalotila pri kraji. Tat je moral zato hitro pobegniti in stekel je proti avtocesti. Policisti so na podlagi opisa oškodovanke in klica občana, da po odstavnem pasu primorske avtoceste hodi pešec, kmalu prijeli 28-letnega vlomilca, ki ga čaka ovadba zaradi velike tatvine. lp