Votle glave v Loškem Potoku

Misleči človek je skozi svoj razvoj odkrival možnosti, kako mu lahko naravni viri olajšajo delo in omogočajo udobno življenje. Trenutna gospodarska situacija zaradi pomanjkanja finančnih sredstev prisiljuje tudi župane naših lokalnih skupnosti (občin) k iskanju nujno potrebnih finančnih virov za zadovoljevanje občinskih potreb, ker se državna »glavarina«, ki jo prejemajo občine, zmanjšuje. In tako se je županu občine Loški Potok porodila ideja o postavitvi vetrnic na območju njihove občine. Vetrovne razmere na lokaciji seveda dopuščajo postavitev vetrnega polja za proizvodnjo električne energije, kdo bo nosilec naložbe, pa se bodo na občini že dogovorili; vsekakor so naložbe v energetiko dolgoročne ter prvih pozitivnih rezultatov ni pričakovati prvi dan vrtenja. Vsekakor pa priporočam zgledovanje po zadrugi Soča-Trenta, ki je na podoben način zgradila MHE Krajcarca in zdaj s svojim prihodkom bogati dolino Trente.