V pestrem teniškem tednu so po dolgem času vidno vlogo igrali tudi Slovenci. Ženska reprezentanca si z uvrstitvijo v prvo evroafriško skupino ne zasluži spomenika, so pa mlade igralke v Litvi opravile svoje delo z odliko. Pohvale si zasluži tudi vodstvo reprezentance s kapetanom Andrejem Kraševcem na čelu, saj so pripravili sijajno vzdušje, ki v slovenskem tenisu ni običajno.

Še pred dnevi so bili v središču pozornosti slovenski igralci, ki se z izjemo Grege Žemlje odrekajo igranju za reprezentanco, medtem ko se Slovenija utaplja v (pod)povprečju. Kapetan Blaž Trupej je brez dlake na jeziku dejal, da pogreša čase, ko je bila Slovenija v drugi državi. Tedaj je odklon reprezentančnega dresa pomenil vpoklic v jugoslovansko vojsko… Najvišje uvrščena Slovenka na svetovni lestvici Dalila Jakupović je še v soboto v Litvi Sloveniji priigrala eno od dveh odločilnih zmag, naslednji dan pa je s severa Evrope odpotovala na jug, kjer jo je še isti dan v Carigradu čakala kvalifikacijska tekma za preboj na glavni turnir. Utrujena Slovenka proti 150 mest slabši tekmici, Romunki Alexandri Cadantu, ni imela možnosti in je izgubila z 1:6, 4:6. Mimogrede, finalistke pokala federacij so prvič v zgodovini postale Belorusinje in Američanke, ki so izkoristile odsotnost Petre Kvitove in na Floridi premagale Čehinje. Kvitova napoveduje, da se bo po napadu roparja in operaciji dlani kmalu vrnila na teniška igrišča.

Nadal navdušil, Đoković in Murray daleč od želene forme Po športni plati je minuli teniški teden najbolj zaznamoval Rafael Nadal. Španski teniški as je postal prvi v zgodovini, ki je enega od turnirjev najvišjega ranga dobil desetkrat. Podvig mu je uspel v Monte Carlu, kjer je v polfinalu in finalu povsem nadigral Belgijca Davida Goffina in Španca Alberta Ramosa Vinolasa. Po prikazanem v Monte Carlu bo Nadal na peščeni podlagi v tej sezoni težko premagljiv. Majorčan se je na svetovni lestvici povzpel na peto mesto, član elitne deseterice pa je postal David Goffin. Na prvih dveh mestih ostajata Andy Murray in Novak Đoković, ki sta na prvem peščenem turnirju v sezoni razočarala. Podobno se je Srbu zgodilo lani, ko je v Monte Carlu izgubil že v prvem krogu proti Čehu Jiržiju Veselyju, a kasneje osvojil Roland Garros. Najboljši igralci na svetu se bodo ta teden merili na peščenem turnirju v Barceloni, kjer bosta najvišje postavljena igralca Murray in Nadal. Zanimivo je, da je včeraj nova številka ena svetovnega tenisa postala Serena Willims, ki ni prijela teniškega loparja od januarske zmage na OP Avstralije. Razlog je privrel na dan prejšnji teden, ko je 36-letna Američanka objavila novico, da je že 20 tednov noseča. Najboljša igralka na svetu je na svetovni lestvici najvišje, ker tudi lani spomladi ni igrala na veliko turnirjih in ne brani točk. Uslugo pa ji dela tudi Nemka Angelique Kerber, ki sicer veliko tekmuje, a ne blesti.