Leta 2014 ustanovljeno zagonsko podjetje Laurel & Wolf je urejanje stanovanja prestavilo v digitalno dobo. Ustanovitelja Leura Fine in Brandon Kleinman sta v dveh letih zbrala od vlagateljev 27 milijonov dolarjev, stranke pa so nad storitvami njunega podjetja navdušene.

Podjetje deluje kot spletna platforma, namenjena generaciji, ki navdih pri opremljanju stanovanja najpogosteje išče v družbenih medijih, kot sta pinterest in instagram. Tam lahko najdejo nepregledno količino fotografij pohištva, ureditve posameznih stanovanjskih enot, celotnih stanovanj, vrtov in drugih neizogibnih elementov »sanjskega« doma. S povezovanjem profesionalnih oblikovalcev in strank omogoča Laurel & Wolf ljudem, da za zmerno ceno pridejo do kakovostno, po meri opremljenih stanovanj in poslovnih prostorov. Doslej so opremili domove in pisarne že več deset tisoč Američanom in Kanadčanom.

Leura Fine, izkušena notranja oblikovalka iz Los Angelesa, je prišla na zamisel o podjetju, ko je opazovala velike spremembe pri oblikovanju pohištva, množične objave ureditev prostorov v družbenih medijih in rast spletnih trgovin s kakovostno oblikovanimi in cenovno sprejemljivimi izdelki. Industrija notranjega oblikovanja je ob tem ostajala enako neprilagodljiva, oblikovalci so se pogosto zaman trudili, da bi prišli do dela in plačila, na drugi strani pa so potencialne stranke z manjšimi proračuni skrbeli stroški oblikovalskih storitev pa tudi negotovost glede kakovosti oblikovalskih storitev. »Polno je bilo vprašanj, kako takšna storitev sploh deluje. Z našim podjetjem se je to področje začelo korenito spreminjati,« pravi Leura Fine.

Več predlogov, enotna cena V Laurel & Wolf so proces notranjega oblikovanja zelo poenostavili. Naročnik plača enotno ceno 299 ameriških dolarjev, za to pa dobi pol ducata idejnih predlogov za ureditev sobe oziroma stanovanja, ki jih pripravi več profesionalnih notranjih oblikovalcev. Lahko najame tudi le enega oblikovalca in plača 199 dolarjev za ureditev posamezne sobe. Oblikovalci pripravijo predloge na osnovi informacij, ki jih stranka vnese na spletno stran podjetja: izpolniti mora vprašalnik, ki pokaže, katerim oblikovnim slogom je bolj naklonjena, obenem pa mora naložiti fotografije svojega stanovanja in v spletni zbirki posameznih pohištvenih elementov označiti tiste, ki jih želi vključiti v novo notranjo opremo svojih prostorov. Po tistem, ko si pregleda pripravljene idejne predloge različnih notranjih oblikovalcev, izbere najljubšega med njimi in se z izbranim oblikovalcem neposredno dogovarja naprej o morebitnih spremembah in dodatnih željah pri končnem oblikovanju stanovanja. Njuna komunikacija poteka po spletni strani, elektronski pošti in telefonu. V povprečju traja proces oblikovanja interierja deset dni. Končni rezultat spletne storitve so nakupovalni seznam izdelkov, načrt ureditve stanovanja in navodila za postavitev posameznih elementov. V Laurel & Wolf ponujajo tudi možnost, da sami nakupijo vse pohištvene elemente in jih dostavijo naročniku. Ta lahko finančno konstrukcijo pri opremljanju stanovanja optimizira tako, da namesto kupovanja pohištvenih elementov v lokalnih prodajalnah posamezne kose po ugodnejših cenah naroči pri različnih spletnih prodajalcih.