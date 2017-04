Naprava, o kateri bomo pisali tokrat, bi lahko sodila tudi v rubriko izum ali startup, nič pa ne bo narobe, če bomo o njej poročali na mestu, ki je namenjen malim živalim pa tudi tistim, ki jih služba drži od doma do poznih večernih ur. Gre za petcube play, napravo, ki vam bo omogočila, da se boste s svojo mačko ali psom prek pametnega telefona lahko pogovarjali, se s svojo živaljo igrali ali zgolj preverjali, ali je z njo vse v redu. Petcube play, ki je, kot pove že ime, kockaste oblike, v sebi skriva kamero, združljivo s pametnimi telefoni, ki delujejo tako v sistemu iOS kot android. A kamera ni edina stvar, ki jo v sebi skriva ta kockica. Poleg nje so vanjo vgrajeni tudi laserska igrača, ki jo lahko aktivirate, kadar koli želite, avdiosistem, ki omogoča obojestransko komunikacijo v katerem koli trenutku, ter dodatna tehnična oprema, ki omogoča, da takrat, ko vas ni doma, spremljate mačje ali pasje dejavnosti. Tisti lastniki, ki nimajo časa ne za ročno vodenje naprave ne za komunikacijo s svojim hišnim ljubljencem v živo, pa lahko nastavijo petcube play tudi na samodejno vodenje.

Privlačna tudi na videz

Impresivne so tudi lastnosti kamere, ki snema nepretrgoma in ima tudi možnost nočnega pogleda, poleg tega pa še detektor zvokov in gibanja, ki lastnika živali obvesti, kadar nastanejo nepričakovani gibi ali hrup, zaradi česar ponudniki naprave menijo, da petcube play živalim lahko reši tudi življenje. Kocka, ki je visoka le nekaj centimetrov, je dostopna v treh barvah, karbonsko črni, matirano srebrni in rožnato-zlati, dno je gumijasto, da kamera stoji trdno na tleh, priložen pa je tudi trinožnik, če želite napravo postaviti na višji položaj.

Naprava je na trg prišla po lanskem uspešnem množičnem zbiranju sredstev na kickstarterju, kar je že eden od dokazov, da si lastniki živali takšne zadevice želijo, najbolj pa so se v podjetju Petcube ukvarjali s tem, da bo poleg tehničnih zmogljivosti lep tudi njen videz, tako da uporabniki ne bodo imeli nobene težave s tem, kam naj jo postavijo. »Veliko izdelkov za hišne ljubljence ni pazljivo oblikovanih, naš dizajn pa stvari uravnoteži,« je za medije povedal soustanovitelj podjetja Petcube Andrey Klen, ki meni, da lahko takšen oblikovalski rezultat zaradi čiste estetike zlahka postavimo kamor koli v stanovanju.

Zdaj po Klenovih besedah – do ideje za petcube play je prišel zaradi tega, ker ga je zelo skrbelo za njegovo čivavo, ki jo težko puščal samo doma – ljubitelji malih živali lahko uživajo v igri z njimi s pomočjo naprave, ki jo je izredno lahko uporabljati, te pa bodo dobile veliko več pozornosti, kot bi je ob vedno bolj odsotnih lastnikih sicer.