»Druga analiza vzorca Černove iz Pekinga 2008 je pokazala, da si je športnica pomagala s prepovedanim sredstvom turinabolom,« je sporočil Mok, ki je danes 29-letno Rusinjo pozval, naj vrne medaljo, obenem pa je njeno ime izbrisal s seznama dosežkov na igrah v Pekingu. Po novem bo do medalje prišla že omenjena Britanka Kelly Sotherton, ki je olimpijsko tekmo takrat končala na petem mestu. Atletinja je danes stara 40 let, svojo kariero je zaključila leta 2012. Pred tem ji je na podoben način pripadla tudi bronasta medlja v štafeti 4x400 metrov, saj sta bili diskvalificirani ruska in beloruska ekipa.

Ob nedavnih ponovnih testiranjih ujetih že 111 atletov Mok je do tega trenutka ob nedavnih ponovnih testiranjih vzorcev z olimpijskih iger leta 2008 in 2012 sankcioniral že 111 atletov. S 37 kršitelji prednjačijo Rusi, sledijo Belorusija (16), Kazahstan (12) in Ukrajina (11). Dvigovalci uteži so zaslužni za kršitve v 49 primerih, atleti pa za 46.