Manjkali ne bodo niti najbolj prepoznavni dogodki, kot so pohod na Rožnik, dan Mestnega loga in zaključek iger na Kardeljevi ploščadi. Tradicionalno bo ob Majskih igrah maja čas tudi za Škisovo tržnico, ki bo na zelenici Kardeljeve ploščadi potekala v četrtek, 11. maja. Študenti bodo čez dan na stojnicah lahko med drugim pokusili jedi, ki jih bodo zanje pripravili študentski klubi, zvečer se bo rajanje preselilo pod glavni in elektronski oder. Na glavnem odru bodo med drugim nastopili Tabu, Elvis Jackson, Siddharta in Prljavo kazalište, medtem ko bo na elektronskem odru za dobro vzdušje skrbelo osem izvajalcev.