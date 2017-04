Domorodne ribe v Ljubljanici

Na Krakovskem nasipu je na ogled razstava, ki so jo pod naslovom Domorodne ribolovne vrste rib v reki Ljubljanici pripravili v Zavodu za ribištvo Slovenije. Kot so pojasnili v zavodu, so slovenske vode še vedno bogate z ribjim življem, pri čemer prevladujejo domorodne vrste, a se stanje voda in s tem razmere za življenje domorodnih rib zadnja leta slabšajo.