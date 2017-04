Kante, v prejšnji sezoni član zmagovite ekipe Leicester Cityja, je v bitki za prestižno priznanje ugnal soigralca Belgijca Edena Hazarda, Tottenhamovega napadalca Harryja Kanea, zvezdnika Manchester Uniteda Zlatana Ibrahimovića, Evertonovega napadalca Romeluja Lukakuja in Arsenalovega Alexisa Sancheza.

»To mi pomeni ogromno. Velika čast je, da si izbran za igralca sezone,« je dejal odlični francoski vezist, ki sicer v tej sezoni ni igral le na eni ligaški tekmi, obeta pa se mu nov naslov angleškega prvaka, saj Chelsea vodi na lestvici elitne angleške lige. Tudi dolgoletni kapetan John Terry je pohvalil njegovo odlično sezono in dodal, »da je tudi izven igrišča pravi gospod in da je klub lahko srečen, ker ga ima v svojih vrstah«.

So proud for such a honour! So amazing. As I always said, it's a team work: thx to my teammates, @ChelseaFC members and all the fans. pic.twitter.com/4tQXf1ROXH