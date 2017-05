Določena prinašajo energijo, druga so potrebna za rast ali regeneracijo telesa, tretja dvigujejo našo imunsko odpornost itd. Vsako izmed njih je pomembno, bistveno pa je, da ga zaužijemo v pravilni količini.

Vseh priporočenih vrednosti posameznih hranil v enem dnevu ne bomo dosegli. Ne glede na to, ali smo vsejedi ali sledimo kateremu od dietnih režimov, mora priporočenim količinam vnosov posameznih hranil zadostiti naš tedenski vnos.

Kako hranilno obogatiti svoj jedilnik? Da je naša prehrana polnovredna, mora biti raznovrstna. Kako to doseči? Vsak teden pojejmo vsaj 35 različnih vrst živil iz različnih skupin, poleg tega:

Posegajmo po sezonskem in lokalnem Hranilna vrednost hrane je še kako odvisna od njenega izvora. Zelenjava in sadje za to, da sta bogata z vitamini, minerali in drugimi hranilnimi snovmi, zaradi katerih ju uživamo, potrebujeta zemljo, vodo in sončno svetlobo. Na hitro vzgojeni plodovi na vodni osnovi, ki sploh niso posajeni v zemljo, so veliko revnejši kot tisti, ki so zrasli klasično. Od krme živali je odvisna kvaliteta mleka, jajc, mesa. Nadalje zelenjava in sadje izgubljata hranilno vrednost od trenutka, ko je plod nabran. Posegajmo torej po sezonskih in lokalnih živilih.

Do najbližje tržnice ali kmetije Supermarketi danes ponujajo resnično pestro izbiro, vendar preberimo deklaracijo, preden se odločimo za nakup. Srečo imamo, da živimo v lepem in neonesnaženem delu sveta, in raje kot da posegamo po eksotičnih superživilih, katerih izvor nam je neznan ali vprašljiv, zaupajmo svojemu okolju in naših proizvodom. Zapeljimo se do najbližje tržnice ali kmetije. Kar nekaj ponudnikov domačih pridelkov najdemo tudi na internetu, nekateri naročeno celo pripeljejo na dom.