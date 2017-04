»Lahko mu podtaknete tarantelo v hlače, a bo vseeno ostal hladnokrven,« je po zmagovitem zadetku Lionela Messija vsega trinajst sekund pred iztekom enega najbolj spektakularnih, razburljivih in izenačenih el clasicov v mikrofon kričal priljubljeni severnoirski športni komentator Ray Hudson.

Bolj zgovorni od 62-letnika so bili po zadnjem sodnikovem žvižgu na Santiagu Bernabeuu le še obrazi kislogledih nogometašev Reala in njihovih navijačev. Ti so lahko zgolj nejeverno spremljali, kako je močno osovraženi tekmec v izdihljajih tekme dosegel že 69. zmago na medsebojnih tekmah in jim zadal sploh prvi prvenstveni poraz na domačih tleh po 22 tekmah oziroma 421 dneh. Katalonski časopis Sport je zapisal, da glavni sodnik Alejandro Jose Hernandez Hernandez navkljub pristranskemu sojenju, ko v prvem polčasu ni izključil Marcela in Casemira, kraljevega kluba (še) ni uspel poriniti do španskega naslova.

Režiser zmage, s katero je Barcelona ob tekmi več z vrha ligaške lestvice izrinila Real in se vrnila v igro za naslov prvaka, je bil prvi zvezdnik katalonske zasedbe Lionel Messi. Čudežni Argentinec je sredi Madrida uprizoril najboljšo predstavo v letošnji sezoni in obračun sklenil s 34 uspešno zaključenimi podajami, šestimi streli in, kar je za navijače Barcelone najpomembneje, dvema goloma v Realovi mreži. To mu je uspelo kljub silnim naporom nasprotnikovih branilcev, ki so nogometnega asa poskušali zaustaviti na vse mogoče načine – tudi nešportne. »Messi? Tekmo lahko odloči tudi tedaj, ko večerja za domačo mizo,« se je na novinarski konferenci po tekmi smejalo trenerju Barcelone Luisu Enriqueju.

Da je bil poraz enajstkratnih evropskih prvakov še izdatno grenak, je Messi prav proti njim dosegel že 500. gol za Barcelono, prav tako pa na večni lestvici najboljših strelcev prvenstvenih clasicov s petnajstim zadetkom prehitel Realovo legendo Alfreda di Stefana. Dosežku in predstavi primerne so bile tudi čestitke nogometašev petkratnemu dobitniku zlate žoge na družbenih omrežjih. »Ta človek vas bo ubil, če mu to dopustite. Če ga brcnete, se bo razjezil in vas uničil,« je zapisal nekdanji vratar Seville Andres Palop. »Bog se je vrnil. Ime mu je Messi,« pa se je 29-letniku poklonil nekdanji soigralec Samuel Eto'o.

Čeprav so tri točke tokrat odnesli Katalonci, pa velja dodati, da bi se tekma lahko končala tudi drugače. Vratar Marc-Andre ter Stegen je Realu namreč ubranil kar 12 strelov oziroma več kot kateri koli katalonski čuvaj mreže po sezoni 2003/2004. A za drugačen razplet bi med drugim moral kaj več pokazati tudi nerazpoloženi in neopazni Cristiano Ronaldo, ki je na tekmi zbral celo manj podaj kot Ter Stegen (14:22).