Generalni direktor Steklarne Hrastnik Andrej Božič bo z avgustom svoj stolček prepustil Petru Času, menedžerju, ki je v začetku marca po treh letih zapustil Slovensko industrijo jekla (SIJ) oziroma Acroni, ki ga je vodil od septembra lani.

Steklarna Hrastnik je lani beležila 7,7-odstotno rast, v letošnjem prvem četrtletju pa so ustvarili 14,4 milijona evrov prometa oziroma 4,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Dobiček v tem obdobju je za tretjino večji od lanskega prvega četrtletja, ob koncu leta pa načrtujejo 58 milijonov evrov prihodkov od prodaje.

V celoti se bo posvetil strateškemu razvoju Božič po šestih letih ne zapušča Steklarne Hrastnik, le podjetje jim je v tem času uspelo spraviti do točke, ko lahko resnično začnejo razmišljati mednarodno, je dejal. Nasledniku bo posle predal postopoma, sam pa se bo nato v celoti posvetil strateškemu razvoju celotne skupine. »Leto 2016 so zaznamovale predvsem naložbe v proizvodnjo embalažnega stekla. Z dvema novima linijama avtomatske kontrole kakovosti in ponovno uvedbo dvojne kaplje smo povečali proizvodne zmogljivosti in dvignili kakovost steklarskih izdelkov. V enoti namiznega stekla pa so dodali nov stroj in kontrolno linijo za proizvodnjo kozmetične embalaže, saj je Steklarna Hrastnik v lanskem letu vstopila v ta zanjo povsem nov tržni segment. Nov proizvodni program v enoti namiznega stekla bo po pričakovanjih dvignil dobičkonosnost te enote,« je dejal menedžer leta 2016 in dodal, da bi bil dobiček lahko še večji, če bi imeli dovolj hitre stroje. Okoli 20 ton proizvodnih kapacitet je namreč do zdaj v novi peči ostalo neizkoriščenih, vsaka proizvedena tona stekla več pa pomeni neposredno povečanje dobička.

Do tovarne na Poljskem v dveh letih »Prihajajoče obdobje bo zato za nas nekoliko drugačno. Usmerili se bomo v iskanje tarč za strateške prevzeme in združevanja s konkurenčnimi podjetji. S tem bomo dodatno utrdili naš položaj na mednarodnem trgu kot visoko kakovostni proizvajalec steklenih izdelkov,« je napovedal Božič in izpostavil, da »tako čistega stekla nima nihče od konkurentov.« Znanje si zato želijo centralizirati in še naprej piliti v Hrastniku, medtem ko je za rast družbe nujno, da preseže domače meje, je dejala Tanja Petročnik, predsednica nadzornega sveta Steklarne Hrastnik. Božič je ob tem omenil že načrtovano tovarno na Poljskem, za katero še čakajo »izpolnitev vseh pogojev«, nekaj poslov in novih kupcev, nato pa se bodo nemudoma lotili projektiranja in gradnje objekta. Preden bi lahko tam vzpostavili proizvodnjo, bosta po njegovih ocenah minili vsaj dve leti, pomemben dejavnik pa bo tudi dejstvo, ali bodo našli primerne finančne vlagatelje, s katerimi ne bi ogrozili obstoječih poslovnih partnerjev.