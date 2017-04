Obdukcija je pokazala, da je umrl zaradi notranjih poškodb (in zato v sumljivih okoliščinah), zato so oblasti ladjo in posadko zadržale. Med devetnajstimi pomorščaki, ki so še vedno v Colombu, sta tudi dva Slovenca. Odvzeli so jim dokumente, ker so priče, pa morajo tam ostati do konca preiskave. Ladja je sicer kasneje z novo posadko Splošne plovbe lahko izplula.

Predsednik uprave Splošne plovbe Egon Bandelj je za MMC povedal, da je bil kapitan na ladji zgolj pet dni. Meni, da je smrt posledica nesrečnega padca, a da do zaključka preiskave to ne bo jasno. »Dvomimo, da je umrl nasilne smrti,« je zaključil.