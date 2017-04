V petek je minilo leto dni od Princeove smrti v njegovem domu v Parsley Parku, Minnesoti. V tem času je ekipa, odgovorna za vzdrževanje vile, popisala 7000 oblek in ostalih modnih dodatkov, ki jih je glasbenik uporabljal samo v zadnjem času. Od tega je 2000 samo parov čevljev.

Skoraj vsaka njegova oprava je imela svoj par čevljev. Ekipa je našla 35 jaken, hlač in parov čevljev, namenjenih zgolj za Purple Rain turnejo.

Prince se prav tako ni branil nositi pet, ki so jih imeli celo njegovi teniški copati in japonke. Tudi to je med drugim pomemben način izražanja, s katerim je Prince vplival na preseganje spolnih in socialnih stereotipov.

Poleg bleščečih oprav pa Prince ni posedoval ničesar, kar bi nosil izključno doma. Prince je bil vedno Prince, v slehernem trenutku.

Trenutni popis njegovih modnih kosov je sicer šele na začetku. Ekipa ocenjuje, da je trenutno popisane obleke predstavljajo le okoli pet odstotkov vsega imetja.