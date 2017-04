Ruski vozniki tovornih vozil že tri tedne protestirajo proti zvišanju cen tamkajšnjega cestninskega sistem Platon. Protesti so se medtem razširili že v 80 od 85 regij Ruske federacije, v 34 regijah pa je protest že povzročil težave z oskrbo hrane in drugih dobrin. Avtoprevozniki so sistemu nasprotovali že ob njegovi vzpostavitvi leta 2015. Ruska vlada kot razlog za uvedbo cestninjenja navedla potrebo po vzdrževanju in izboljšanju cest, kritiki pa so opozarjali, da je pobiranje cestnine padlo v roke podjetja, ki ga vodi sin nekdanjega Putinovega judo trening partnerja.

Tokratni val protestov je izbruhnil zaradi napovedi vlade premierja Dmitrija Medvedeva, da bo podvojila ceno cestnine. Še marca je napovedi omilila in tarifo postavila pri 3,1 centa (evrov) na kilometer, vendar kljub navidezno nizki ceni tovornjakarji opozarjajo, da je ta tako visoka, da jim ne omogoča preživetja. Kot je za Washington Post povedal dagestanski prevoznik Magomed Ibragimov, na leto prevozi prek 100 tisoč kilometrov, kar pomeni, da bi ga samo cestnine stale 3100 evrov letno. Če od optimalnega letnega priliva 6000 evrov odšteje še ceno goriva in vzdrževanje tovornjaka, bi ga zaradi nove cene cestnine ob sklepu leta čakala izguba.