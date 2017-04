Ibrahimović si je na povratni tekmi četrtfinala evropske lige proti Anderlechtu poškodoval kolenske vezi, zaradi česar naj bi bil z igrišč odsoten vsaj sedem mesecev. Ker nogometaš šteje že 35 pomladi, so mu številni napovedali konec kariere. A švedski nogometni as je navedbe zanikal kar prek družbenega omrežja Instagram, kjer je tudi objavil fotografijo poškodovanega kolena.

»Najprej vsem hvala za podporo. Ni novica, da sem se poškodoval, zaradi česar me kar nekaj časa ne bo v nogometu. Toda to bom prebrodil tako kot vse drugo in se vrnil še močnejši. Že doslej sem igral z eno nogo, torej to ne bi smelo predstavljati težav,« je ob fotografiji zapisal nogometni veteran, ki je v dresu Uniteda v tej sezoni dosegel 28 zadetkov.

»Nekaj je gotovo. Jaz se bom odločil, kdaj bom končal kariero in nihče drug. Ni možnosti, da bi zdaj obupal. Kmalu se vidimo,« je še dodal Ibrahimović.