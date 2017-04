Na vzglavniku prespite več kot 2500 ur ali sto dni na leto, zato je veliko več kot samo nekaj, na kar vsako noč položite glavo. Vzglavnik je pravzaprav tisti del spalnega okolja, ki je ključen za dober spanec, s tem pa tudi za splošno boljše počutje. Z napačnim ali že dotrajanim boste prikrajšani za marsikatero prespano noč.

Motnje spanja zaradi neustreznega vzglavnika Več kot 60 odstotkov ljudi se sooča z motnjami spanja zaradi neustreznega vzglavnika. Veliko jih izbere povsem napačnega glede na svoj prevladujoč spalni položaj. Na dolgi rok ima to seveda negativne posledice na vaše zdravje in spanec. Najprej pomislite, v katerem položaju največkrat spite. To boste ugotovili tako, da zjutraj spremljate, v katerem položaju se najpogosteje zbudite. Tako kot se zbudite zjutraj, tako spite večino noči.

Izbira vzglavnika glede na položaj spanja Za spanje na boku potrebujete višjo oporo in čvrstejše vzglavje, ki bo vaše telo ohranjalo v poravnanem položaju. Med spanjem se glava ne sme povesiti, zato potrebujete vzglavnik, ki pravilno podpira vrat, glavo in ramena. Za spanje na hrbtu ravno tako potrebujete nekoliko višje vzglavje, ki bo nudilo podporo naravni ukrivljeni legi hrbtenice. Za spanje na trebuhu pa morate imeti nižji in mehkejši vzglavnik, da glava in vrat nista postavljena v nenaraven položaj.