Rekuperatorji Lossnay zagotavljajo energijsko varčno prezračevanje, s široko paleto naprav različnih oblik in pretokov pa pokrivajo večino stanovanjskih in poslovnih prezračevalnih projektov.

Lokalne prezračevalne naprave Mitsubishi Electric

Lokalne prezračevalne naprave Lossnay so namenjene za prezračevanje bivalnih in pisarniških prostorov, v katere so vgrajene. Za montažo naprave potrebujemo steno, ki neposredno meji na okolico objekta. Z uporabo lokalnih prezračevalnih naprav enostavno, hitro in cenovno ugodno rešujemo problematiko slabo prezračevanih objektov.

Poleg na trgu že uveljavljene naprave VL-100UE5-E z možnostjo dovajanja do 105 m3/h svežega zraka se je Mitsubishi Electric s predstavitvijo nove enote VL-50ES2-E približal strankam, ki zaradi dimenzij prostorov potrebujejo po zmožnosti prezračevanja še manjše naprave. Nova naprava VL-50ES2-E nam tako omogoča istočasno dovajanje svežega zunanjega zraka pri odvajanju odpadnega prostorskega zraka s pretokom do 50m3/h in uporabo le ene cevi skozi steno objekta.

Vsi, ki si želite še več informacij ali strokovno svetovanje, nas pokličite na brezplačno številko 080 98 98 ali pa nas obiščite v naših poslovnih prostorih na naslovu Špruha 19, 1236 Trzin. Z veseljem vas pričakujemo!