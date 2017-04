Okoljsko »Nobelovo nagrado« podeljujejo že 26 let, prislužijo pa si jo posamezniki, ki z vztrajnimi in pomembnimi prizadevanji za zaščito okolja, pogosto za to tudi osebno veliko tvegajo. Nagrada naj bi služila kot navdih za druge posameznike. Macerl je nagrado danes sprejel v San Franciscu.

Nagrado si je Macerl prislužil z bitko s cementarno Lafarge, iz katere je civilna družba izšla zmagoslavno. »To ni nagrada za moje delo, ampak za naše delo, za delo Eko kroga, cele ekipe in vseh, ki so na tem področju v Zasavju delali,« je poudaril.

Nagrada je tudi odgovornost za prihodnost, je nadaljeval Macerl. »V Sloveniji se o okolju govori s figo v žepu. Politika je polna lepih besed o zelenem preboju, o zelenem razvoju Slovenije, po drugi strani pa doživljamo projekte, kot so Teš, sedaj Anhovo, postopek v primeru Lafargea se je vlekel 13, 14 let, v Hočah so razlastili ljudi za nekaj delovnih mest, s spremembo zakonodaje so uvedli trajna okoljska dovoljenja. Da ne govorimo o tem, kaj se bo verjetno spet dogajalo na avtocestah in železnici.«