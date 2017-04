V okviru proslavljanja abrahama naše šole sem kot ravnatelj na slavnostni akademiji poudaril, da je Gimnazija Velenje od svoje ustanovitve do danes vzgojila in izobrazila generacije in generacije mladih (4610 maturantov je bilo do danes). Ne le da jim je dala znanje za študij, vzgajala jih je tudi kot kritično misleče, odgovorne posameznike, ki so bili pripravljeni žrtvovati čas za skupnost in skupno dobro.

Veliko odgovornih in zavzetih učiteljev, ki poučevanja niso razumeli le kot poklicno pot, temveč kot svojo poklicanost, je vzgajalo posameznike z integriteto, z zavestjo, da so dijaki avtonomne osebnosti, in jim pomagala razvijati čut za svobodo duha, kakor tudi za mirno in strpno življenje, kjer ne šteje samo individualni uspeh, temveč uspeh vseh – kjer šteje solidarnost.

Ker je umetnost pomembna spremljevalka človeka v njegovem življenju in mu omogoča svojevrstno komunikacijo s svetom, ga bogati, osmišlja in hkrati osvobaja, smo s pregledno razstavo 40 nekdanjih dijakov – akademskih umetnikov – počastili petnajstletno neprekinjeno delo z mladimi na likovnem področju.

Vsekakor pa se moramo ob proslavljanju obletnic dotakniti tudi velikih uspehov naših vrhunskih športnic in športnikov, ki obiskujejo športni oddelek splošne gimnazije. Rad bi posebej omenil izjemno vrhunsko plezalko v težavnostnem plezanju Janjo Garnbret, dijakinjo 3. letnika športnega oddelka gimnazije, ki je septembra 2016 v Parizu osvojila naslov svetovne prvakinje v težavnostnem plezanju. Janja je k temu izjemnemu vrhunskemu rezultatu dodala še en laskavi naslov, ko je postala zmagovalka svetovnega pokala v težavnostnem plezanju za ženske v letu 2016.