Fantek je imel rdeča lička in kolobarje na notranjem delu sklepov.

Koža je na nekaterih mestih postala rdeča in groba, kot bi se dotikal brusilnega papirja. Takrat sva se odločila reagirati. Odšli smo v zdravstveni dom Jesenice, od koder nas je pediatrinja takoj napotila na otroški oddelek jeseniške bolnišnice. Najprej so ga pregledali, potem je sledila kopel. Prav tako so ga namazali s kremami, na kar so se odločili narediti test alergij. Ko so dobili rezultat, so nam rekli, da je alergičen na mleko in da bo treba zagotoviti drugo formulo, saj mu sedanja škodi. Reakcija je bila tako močna, da ga je neznansko srbelo, zato smo dobili natančna navodila, kako se obnašati v prihodnje. Poleg krem in novega mleka smo dobili tudi zdravilo claritin, ki naj bi olajšalo reakcijo alergij, in hrastovo lubje, s katerim naj bi kopali otroka v banjici. Hrastovo l