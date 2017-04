Katja (ime je na željo sogovornice izmišljeno, op. a.) je dve leti obirala jagode za eno od slovenskih podjetij. »V prvih treh dnevih sem mislila, da bom umrla. Vse me je bolelo. Ne morem si zamisliti, kako so se počutile starejše ženske, ki so opravljale isto delo.« Delavci so bili plačani glede na količino obranih jagod, 0,35 evra na kilogram (ob nedeljah 0,40 evra na kilogram), pri čemer je norma znašala osem kilogramov jagod na uro. Malico in prevoz na delo so si morali zagotoviti sami.

Med nabiralci so bili večinoma ljudje z roba družbe. »Dogajale so se kraje košaric. Ljudje so se prepirali zaradi ene polkilogramske posodice, torej za 17,5 centa,« je povedala Katja, ki je včasih zaslužila 20 evrov na dan, včasih pa le dva, saj je bil zaslužek odvisen od vremena in od tega, v kateri gredi je obirala – v nekaterih so bile jagode velike, v drugih majhne ali plesnive. Pri istem podjetju je imel lani podobno izkušnjo tudi Jure (ime je na željo sogovornika izmišljeno, op. a.). »Za to delo sem se odločil, ker sem moral nujno nekaj zaslužiti, zdaj pa ne bi na to pristal nikoli več. Takšno delo ni dostojno,« je dejal Jure