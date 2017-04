Uvodne minute so odločneje pričeli Madridčani in si priigrali nekatere manjše priložnosti, celo zahtevali enajstmetrovko, ko je padel Cristiano Ronaldo, a prekrška ni bilo. Toda tudi Katalonci so kmalu začeli graditi svojo značilno igro in že v 11. minuti so imeli imenitno priložnost, ko je s kakšnih 18 metrov sprožil Luis Suárez. Dve minuti kasneje bi bilo lahko še bolj nevarno, ko si je napako ob podaji vratarju privoščil Gareth Bale, a je Keylor Navas kljub vsemu uspel izbiti.

V 28. minuti so baletniki imeli priložnost iz kota, žogo je obramba Barcelone še izbila, sledil je še en predložek, ob katerem je offside zanki ušel Sergio Ramos. Iz neposredne bližine je zadel vratnico, odbitek pa je v prazno mrežo pospremil Carlos Henrique Casemiro.

Slavje belih ni bilo dolgo, saj so le pet minut kasneje izenačili gostje, ko se je po podaji Ivana Rakitića mimo obrambe v kazenski prostor sprehodil okrvavljeni Lionel Messi. V 21. minuti je namreč v duelu z Marcelom prejel udarec s komolcem. To ga očitno ni zmotilo, saj je dano priložnost izkoristil povsem mirno.

Tekma se je nadaljevala v enakem tempu, le tri minute kasneje je z razdalje nevarno sprožil Luka Modrić, a se je z rutinirano parado izkazal Marc-Andre ter Stegen. Do konca prvega polčasa se rezultat ni spremenil, velja pa omeniti, da je sodnik skozi prste pogledal Casemiru, ki bi ob prekinitvi protinapada Barcelone moral prejeti drugi rumeni karton.