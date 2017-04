Potem ko je po porazu proti Rogaški med tednom kazalo, kot da so se v taboru Olimpije že vdali v boju za polfinale, je po 8. krogu situacija drugačna. Ljubljančani so po štirih zaporednih porazih le uspeli priti do zmage, ko so na gostovanju ugnali zadnjeuvrščeni Helios, medtem ko so Hopsi klonili v Rogaški Slatini. Dva kroga pred koncem lige za prvaka je tako na četrtem mestu znova Olimpija, ki ima isto razmerje zmag in porazov kot Polzeljani, a je domači obračun dobila za 18, v gosteh pa klonila za štiri, kar pomeni, da je v prednosti. Če so bili tako občutki trenerja Gašperja Okorna še v sredo zvečer grozni, so zdaj gotovo boljši, saj njegovo moštvo znova samo odloča o svoji usodi. Krka je brez težav ugnala Zlatorog.

Ljubljančani so v ligi za prvaka zabredli v hudo krizo, pred odločilnimi tremi tekmami pa so se odločili, da moštveni duh okrepijo s skupnim obiskom kegljišča dan pred tekmo s Heliosom. Kljub temu iskric med obračunom z Domžalčani zaradi pritiska zmage ni manjkalo. Ob eni izmed minut odmora je ob prerekanju Devina Oliverja in Brandona Jeffersona prekipelo tudi Okornu, ki je začel brcati v prazno in s tem pokazal nejevoljo nad obnašanjem njegovih košarkarjev, ki so imeli sicer ves drugi polčas prednost dvomestnega števila točk. A jasno je bilo, zakaj je bil Olimpijin strateg, ki to pot ni tvegal z Nikolo Jankovićem, tako besen. Dobro je namreč vedel, da so njegovi košarkarji višjo prednost zapravili tako proti Krki kot Rogaški. Tokrat si tega niso dovolili. »Za nas je bila pomembna zgolj zmaga in obstanek v boju za nastop v polfinalu,« je bil kratek in jedrnat Gašper Okorn.

A jeza 44-letnega Ljubljančana po zaključku obračuna s Heliosom bržkone ni zapustila takoj. Gotovo je bil namreč dodobra seznanjen s potekom dogodkov v Rogaški Slatini, kjer so Hopsi sredi tretje četrtine vodili že za 12 točk, minuto in pol pred koncem pa zaostajali le za eno, a so zmago na koncu slavili košarkarji trenerja Damjana Novakovića, ki so igrali brez Tadeja Fermeta. »Pretepeni in poraženi se vračamo iz Rogaške Slatine. Upam, da bomo tudi mi na prihodnjih tekmah zmogli igrati tako agresivno,« je bil po tekmi razočaran trener Hopsov Boštjan Kuhar.

Rogaška in Krka, ki sta v ligi za prvaka razred zase, bosta v prihodnjem krogu v medsebojnem obračunu odločala o prvem mestu in prednosti domačega parketa v morebitnem finalu. Olimpija bo do konca lige za prvaka gostila Zlatorog in gostovala v Novem mestu, Hopsi pa bodo gostili Helios in gostovali v Laškem. Ob zapisanem tako hitro postane jasno, da ni nemogoč tudi scenarij, po katerem mesta v polfinalu ne bi bilo za Zlatorog.

Za prvaka, 8. krog Izidi: Helios – Olimpija 63:77 (16:18, 30:42, 51:64, Bolčina 15; Oliver 23), Rogaška – Hopsi 76:70 (18:15, 30:39, 54:55, Davis Jr 19; Čebašek 18), Krka – Zlatorog 90:76 (21:13, 46:31, 66:52, Elliott 18; Rizvić 24). 1. Krka 8 7 1 628:548 15 2. Rogaška 8 7 1 603:558 15 3. Zlatorog 8 4 4 582:583 12 4. Olimpija 8 3 5 617:585 11 5. Hopsi 8 3 5 560:604 11 6. Helios 8 0 8 518:630 8