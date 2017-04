»Naš delavnik je nevzdržen, imamo tudi po sto nadur na mesec, nimamo zagotovljenega počitka v skladu z delovno zakonodajo, na dopust ne moremo oziroma ga moramo izsiliti, na fizično in psihično izčrpanost zaradi preobilice dela še pomisliti ne smemo. Da lahko promet v pristanišču poteka nemoteno, moramo delati 24 ur na dan in sedem dni v tednu. Prav je, da se inšpekcijski nadzor opravlja ves čas, vendar ne s tremi fitosanitarnimi inšpektorji,« poudarja vodja fitosanitarne inšpekcije v Luki Koper Helena Hrvatin in opozarja, da se bliža sezona uvoza namiznega grozdja iz Egipta, zaradi katerega bo imela njihova inšpekcija še občutno več dela, a ga po njenem brez kadrovske okrepitve ne bodo zmogli. Posledično bi to lahko ogrozilo nemoten pretok blaga po Luki Koper.

Število pošiljk se je v štirih letih potrojilo

Pred leti so na mejah delovale fitosanitarna inšpekcija, inšpekcija za nadzor kakovosti in zdravstvena inšpekcija, ki so izvajale tri vrste nadzora. »Zaradi racionalizacije je država mačehovsko uredila področje in nam dodelila vse tri nadzore. Sledila je logiki, da lahko en inšpektor, ko vzame v roke papriko, živilo pogleda po fitosanitarnih načelih, po načelih kakovosti, lahko ga tudi vzorči in pošlje v laboratorijsko analizo na preverjanje vsebnosti nedovoljenih substanc. Toda za vse to so potrebni ljudje, inšpektorji,« poudarja Hrvatinova.

»S kadri in prevelikim številom pošiljk imamo hude težave. Leta 2012 nas je še bilo dovolj, že leta 2013 ne več. Število pošiljk se nam je namreč v štirih letih potrojilo,« Helena Hrvatin opisuje razmere, v katerih deluje mejna fitosanitarna inšpekcija v koprskem pristanišču, ki ves fitosanitarni nadzor rastlin, nadzor varnosti živil, nadzor fitofarmacevtskih sredstev in izdajanje izvoznih certifikatov opravlja z vsega tremi fitosanitarnimi inšpektorji in enim inšpektorjem za hrano.