Belokranjski kikboksar Samo Petje je minuli konec tedna navdušil v Tivoliju in si priboril dva naslova prvaka po verziji FFC (Final Fight Championship). 25-letni borec je premagal Nizozemca Eyevana Danenberga in postal prvak v kategoriji do 70 kilogramov, hkrati pa tudi do 77 kilogramov, saj je bil 15 centimetrov višji in šest kilogramov težji tekmec pred bojem prvak v težji kategoriji. Po uspehu si je Samo Petje prislužil primerjave s Conorjem McGregorjem, dvojnim prvakom po verziji UFC (Ultimate Fighting Championship) ter enim največjih zvezdnikov borilnega športa.

Že v prvi rundi je Petje močno napadel, a se je višji Nizozemec uspešno branil. Petju ni uspelo napasti tekmečeve glave, Danenberg pa ni izkoristil daljših udov, saj se je Petje gibal odlično. Druga runda je bila podobna prvim trem minutam. Petje se je še naprej dobro gibal in preprečeval, da bi ga lahko Nizozemec resneje napadel. Petje je izvedel nekaj izjemno natančnih udarcev. Ob koncu druge runde sta si tekmeca izmenjala serijo udarcev, ki jih je prekinil zvok sirene.

Na začetku tretje runde je Petje odločno napadel in Danenbergu zadal dva krošeja, po katerih je bil prvak v kategoriji do 77 kilogramov v hudih težavah. Nizozemcu ni preostalo drugega, kot da je začel bolj napadati, kar je bila voda na Petjev mlin. Sledil je napet boj do konca tretje runde. Do četrte runde ni prišlo. Sodniki so bili soglasni, da je Petje opravil dovolj dela, da si je prislužil dvojni naslov prvaka po verziji FFC.

»Ponosen sem in vesel, da mi je podvig uspel v Ljubljani, kjer sem v preteklosti osvojil svoj prvi šampionski pas. Če sem odkrit, nisem bil povsem prepričan, da mi lahko uspe takšen podvig, hkrati pa sem verjel vase. Verjamem, da bom v prihodnosti branil šampionki pas,« je po največjem uspehu v karieri povedal Samo Petje. Dodal je še: »V boju sem tekmecu prizadejal nekaj močnih in natančnih udarcev, a mi ni uspelo dvoboja predčasno končati. Kljub temu sem zadovoljen s sodniško odločitvijo, saj sem si naslov zaslužil.«

Uradna spletna stran FFC med drugim piše, da se bo Belokranjec v naslednjih tednih ukvarjal z novimi izzivi. V intervjuju za Dnevnik je prejšnji teden dejal, da se želi izkazati v organizaciji Glory World, kjer je na začetku lanskega leta doživel nokavt proti Grku Meletisu Kakoumpavasu, po katerem ni nastopil sedem mesecev.