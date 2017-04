Slovenska ženska teniška reprezentanca je v Litvi izpolnila pričakovanja in se uvrstila v 1. evro-afriško skupino, kar je druga liga svetovnega ekipnega tenisa. V Litvi je v odločilnem dvoboju premagala Luksemburg. Dalila Jakupović in Tamara Zidanšek sta bili med posameznicami nepremagljivi ter najzaslužnejši za preboj Slovenije v prvo skupino. Pohvale si zaslužita tudi 16-letna Kaja Juvan in skoraj dvakrat starejša Andreja Klepač, mojstrica v igri dvojic, ki ji zaradi posamičnih uspehov sotekmovalk v Litvi ni bilo treba pokazati vsega svojega znanja.

Pred odločilnim dvobojem proti Luksemburgu se je zdelo, da bo imela slovenska reprezentanca lažje delo. Pri tekmicah se je namreč poškodovala njihova najboljša igralka Mandy Minella, ki na svetovni lestvici zaseda 67. mesto, kar je precej bolje od slovenskih igralk, med katerimi ni nobena članica elitne stoterice. Dalila Jakupović je svoje delo opravila odlično, čeprav ji je Claudine Schaul v drugem nizu več kot eno uro povzročala precej preglavic. Eleonora Molinaro, 865. na svetu, je proti Tamari Zidanšek dobila prvi niz, v drugem pa sta bili tekmici izenačeni do rezultata 5:5. V nadaljevanju je dala slovenska teniška igralka v višjo prestavo in dobila osem od desetih iger. Ker je bil zmagovalec odločen že po dveh dvobojih, igre dvojic ni bilo.

Tamara Zidanšek je po slovenskem uspehu povedala: »Res sem vesela, da sem bila proti Luksemburgu najboljša v odločilnih trenutkih. Na vsak dvoboj smo se pripravili posebej in nismo ničesar prepuščali naključju.« Tamara Zidanšek je v Litvi vzela skalp tudi Švedinji Johanni Larsson, 57. igralki s svetovne lestvice. »Vsaka izmed nas je dala vse od sebe. Pripravile smo odlično vzdušje, za nami pa je krasen teden, ki se ga bomo gotovo vse spominjale z nasmeškom,« je pristavila Dalila Jakupović.

»Vsi smo dihali drug za drugega in ustvarili zares dobro vzdušje. Turnir v Litvi je bil zelo težak. Za zmago proti Luksemburgu smo morali pokazati vse svoje znanje. Zelo veseli smo, da bomo tekmovali v višjem rangu,« je zadovoljen slovenski kapetan Andrej Kraševec. »V Luksemburgu smo bili najboljši, saj smo v medsebojnem dvoboju premagali tudi Švedsko, ki se je poleg nas uvrstila v višji tekmovalni rang. Igralke med seboj zelo dobro sodelujejo, tudi v strokovnem taboru se odlično poznamo in se trudimo po najboljših močeh,« je ključ do slovenskega uspeha pojasnil Daniel Šantl, pomočnik kapetana slovenske reprezentance v pokalu federacij.

Dvoboje v Litvi si je ogledal tudi predsednik Teniške zveze Slovenije Marko Umberger. Opomnil je, da ima Slovenija v ognju še enega močnega aduta, in sicer Polono Hercog, ki se bo po poškodbi kmalu vrnila na teniška igrišča. Iz njenega tabora sporočajo, da se bo to bržčas zgodilo že maja, ko naj bi Štajerka tekmovala na tekmovanju nižjega ranga.

2. evro-afriška skupina, dvoboj za napredovanje: Slovenija – Luksemburg 2:0; Jakupović – Schaul 6:1, 7:6 (5), Zidanšek – Molinari 4:6, 7:5, 6:2.