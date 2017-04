Ježica je eden najstarejših predelov Ljubljane. Naseljen je bil že v rimski dobi, saj so prav tam Rimljani postavili most čez Savo za eno glavnih cest proti Celju. Opornike rimskega zidu so odkrili šele v začetku 20. stoletja. Verjetno je bilo ob rimskem mostu tudi naselje, saj so našli grobišča. Ježica je bila prvič omenjena leta 1359, najprej kot Jessitz, potem kot Jesischa. A poimenovanje nima povezave s konji: ježa se je imenovala terasa, na kateri je nastala vas, da je bila varna pred poplavami Save. Terasa je vidna še danes, najbolje za Ježiško cerkvijo, ki je tudi častitljive starosti – prvič je omenjena leta 1451.

Vas z uporniško zgodovino

Ježica ima uporniško zgodovino. Prav tam, kjer je zdaj kopališče, so bili leta 1515 kmečki upori, na katerih je pravico zahtevalo okoli šest tisoč puntarjev. V 18. stoletju je Ježica ponovno postala pomembna prometna postojanka, ko so zgradil nov most čez Savo. Tedaj je v Faro prišel jezikoslovec Jurij Japelj in ježiške otroke v svojem stanovanju poučeval v slovenščini. Ježica je imela v preteklih stoletjih še eno znamenitost: gostilne, v katere so radi zahajali Ljubljančani, nekaj pa jih deluje še danes.

Ježica je razdeljena v spodnji in zgornji del. Danile Kumarjeve ulica spada v zgornji del Ježice. Poimenovali so jo leta 1958, a so že pet let pozneje, leta 1964, spremenili njen potek: srednji del so preimenovali v Kališnikov trg, zadnji del pa v Bratov Kunaverjev ulico. Vsem trem poimenovanjem je skupno to, da so posvečena spominu na medvojne junake. Jože Kališnik je bil aktivist OF na Ježici, padel pa je leta 1943. Brata Franc in Slavko Kunaver pa sta bila Ježiška domačina, aktivista OF, in oba sta padla med vojno.