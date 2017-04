Naziv častni meščan Mestne občine Ljubljana bosta letos prejela otroška psihologinja dr. Anica Mikuš Kos in poslovnež Jože Mermal. Njuni imenovanji mora potrditi še mestni svet, a pričakovati je, da bo večina v mestnem svetu predloga potrdila.

Iz obrazložitve občinske komisije za priznanja je razvidno, da si je Mikuš-Kosova ta naziv prislužila kot strokovnjakinja za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Bila je predstojnica oddelka za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki in direktorica svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. V svoji bogati karieri je opravila tudi pionirsko delo na področju pomanjkanja pozornosti in motnje hiperaktivnosti, je poudarila komisija.

V obrazložitvi podelitve naziva Mermalu je komisija zapisala, da je Mermal, ki je že 24 let predsednik uprave družbe BTC, aktivno sodeloval pri projektu Ikea in pri podpisu pogodbe z mestom in državo za ureditev prometne infrastrukture na območju BTC. Poleg tega je komisija poudarila, da BTC finančno podpira denimo Maraton Franja, Ljubljanski grad, Cankarjev dom, športne klube in Festival Ljubljana. Velja omeniti, da je bil Mermal eden izmed 26 znanih Slovencev, ki so leta 2011 obiskali ljubljansko mestno hišo in župana Zorana Jankovića nagovorili h kandidaturi na takratnih državnozborskih volitvah. Mermal je bil leta 2014 tudi kandidat za mestnega svetnika na Listi Zorana Jankovića.

Komisija za priznanja je letošnja častna meščana izbrala med le tremi predlogi. Lani je komisija na primer izbirala med kar osmimi predlogi. V bodoče pa bo proces izbire častnih občanov potekal nekoliko drugače kot do sedaj, saj so ljubljanski mestni svetniki ravno minuli mesec potrdili spremembe odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana.

Do vključno letošnjega leta so bile pobude za častne meščane vezane na javni razpis. Po novem pa bo komisija pobude za častne meščane zbirala do 31. marca istega leta in med prejetimi izbrala dobitnike tega priznanja. Pobud, ki bodo prišle po 31. marcu, komisija za priznanja ne bo zavrgla, temveč jih bo zbirala in vključila v postopek izbora častnih meščanov prihodnje leto.

Poleg častnih meščanov bo ljubljanski župan Zoran Janković na slavnostni seji ob praznovanju praznika mesta Ljubljana podelil tudi nagrade in plakete glavnega mesta. Nagradi bosta prejeli nekdanja generalna sekretarka in predsednica Rdečega križa Slovenije Ivica Žnidaršič ter nekdanja predsednica dveh humanitarnih organizacij Ivana Šibenik. Plakete bodo prejeli paraolimpijka in ambasadorka teka Tanja Cerkvenik, nekdanja dolgoletna vodja Trubarjevega antikvariata Stanka Golob, Društvo Blaž Potočnikova čitalnica, ki med drugim organizira prireditev Šentviški dnevi, in glasbena skupina Pankrti, ki ravno letos praznuje 40. obletnico delovanja.