Slovenska planinka se je v soboto pod vrhom Velike Babe na avstrijskem Koroškem tik ob slovenski meji smrtno ponesrečila. Planinka je padla, ko je bila na nadmorski višini 2100 metrov. Na pomoč ji je sicer priskočil 30-letni spremljevalec, ki pa je prav tako padel, a se je pravočasno ujel za skalo. Nesreča se je zgodila okoli 12.30, na pomoč pa sta priletela dva helikopterja. Policijski helikopter je rešil moškega s pomočjo vrvi, reševalni helikopter pa je med tem reševal žensko. Do prihoda reševalcev je planinka že umrla. Moškega so sprva oskrbeli na vmesnem pristajališču, nato pa prepeljali v celovško bolnišnico. Slovenske gore so sicer letos terjale življenja dveh gornikov, tik za mejo v italijanskih gorah pa sta se v začetku meseca smrtno ponesrečila slovenska alpinista. Na gori Viš v Julijskih Alpah sta umrla 54-letni izkušeni alpinist in gorski reševalec Igor Zlodej in 48-letna planinka Tatjana Maze.

Naši gorski reševalci v tej akciji sicer niso sodelovali, je pa načelnik GRS Jezersko, kamor sicer naša stran omenjene gore »sodi«, Drejc Karničar, opozoril, da pot, s katere sta omahnila planinca, sama po sebi sicer ni zahtevna, je pa sila nevarna. »Pot vodi po grebenu, na eno in drugo stran so stometrski prepadi. Usoden je lahko že en napačen korak,« je dejal Karničar in opozoril, da v gorah vlada zima. »Čeprav ni veliko snega, je pa ta zelo trd. Dereze in cepini so obvezni! Zadnja leta opažam, da ljudje pridejo med prvomajskimi počitnicami na Jezersko misleč, da je že skoraj poletje in se v navadnih pohodnih čevljih kot sredi julija odpravijo, recimo, na Češko kočo. Hudo narobe. Dobro premislite najprej o poti, ki jo boste izbrali, in upoštevajte vaše zmožnosti. Nato preverite razmere in izberite pravo opremo,« svetuje naš izkušen gornik in gorski reševalec. pk