Komaj osem sekund so Mariborčani potrebovali za vodilni zadetek. Na koncu se je izkazalo, da je ta gol Marcosa Tavaresa (najhitrejši v zgodovini prve lige; pred tem je rekord držal Benjamin Verbič, ki je takrat gol za Celje proti Zavrču 29. novembra 2014 dosegel v enajsti sekundi) šest krogov pred koncem prvenstva praktično že odločil naslov državnega prvaka. Maribor ima namreč pred Domžalami kar 16 točk naskoka.

V osrednji tekmi 30. kroga, kjer sta merili moči vodilni ekipi, domači niso navdušili, so pa osvojili tri točke. Domžalčani so imeli ves čas pobudo, ki pa je niso znali unovčiti. Hiter gol Tavaresa je bil usoden za nadaljnji potek tekme. Enemu najhitrejših zadetkov v zgodovini kluba je botrovala brazilska naveza Rodrigo Defendi-Tavares. Branilec Defendi je poslal uporabno žogo pred kazenski prostor, tam je nespretno reagiral Miha Blažič, ki je Tavaresu omogočil neoviran strel mimo nemočnega Dejana Milića.

Hitro prejeti zadetek pa gostov ni zmotil, saj so odgovorili z nekaj nevarnimi akcijami. Domžalčani so v preteklosti večkrat znali presenetiti Maribor in takšen pristop je bilo pričakovati tudi v Ljudskem vrtu. V sedmi minuti je Ivan Firer zgrešil žogo iz neposredne bližine. Dve minuti kasneje se je Žan Majer odločil za strel s 25 metrov, Jasmin Handanović pa je s skrajnim naporom žogo preusmeril v kot.

Večji del prvega polčasa je bila žoga na polovici Maribora. Domžalčani so z živahno igro poskušali pripraviti priložnost za gol. V 29. minuti je Majer izvedel prosti strel z leve strani roba kazenskega prostora. Njegov vnovičen poskus v okvir vrat je Handanović spet preusmeril v kot.

Tudi v drugem polčasu so Mariborčani branili doseženo prednost iz prve minute in s protinapadi iskali priložnosti za drugi gol. Domžalčani so imeli pobudo, žoga je bila večji igre na polovici domačih, a pravega učinka ni bilo.

V 72. minuti je Firerjev strel z glavo končal tik mimo desne vratnice. V zadnjih minutah dvoboja se je igra povsem preselila pred vrata domačih, Handanović pa je moral nekajkrat posredovati. Domžalčani želenega gola niso dosegli, so pa s prikazano igro sprožili kar nekaj negodovanja med privrženci Maribora, ki so med tekmo z žvižgi opozorili svoje ljubljence, da je ob zbiranju točk pomembna tudi igra.

Mariborčani bodo v 31. krogu prihodnjo soboto gostovali v Ljubljani, Domžalčani pa bodo dan prej gostili Velenjčane.