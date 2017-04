Ambrožič je eden najbolj pronicljivih novinarjev stare šole, znan po svoji doslednosti, novinar z ugledno in spoštovanja redno karierno potjo in vrhunskimi novinarskimi dosežki, so navedli v obrazložitvi nagrade. V svoji karieri je bil sprva radijski novinar, nato pa je v 90. letih na noge postavil informativni program na Televiziji Slovenija. Zase pravi, da je rojen polemik, a je hkrati radoveden izpraševalec - takšen je bil tudi do svojih gostov v kultni oddaji Intervju, dvomljiv in kritičen do njihovih besed, a hkrati spoštljiv do njihove osebnosti.

V vlogi varuha pravic poslušalcev in gledalcev RTV Slovenija ni zdržal do konca mandata, saj prejemnika številnih novinarskih nagrad za stanovske dosežke in poročevalski pogum pristojni niso jemali resno, kljub temu da je jasno in glasno, predvsem pa tehtno opozarjal na napake. V pokoj je konec minulega leta šel kritičen do novinarjev, ki jim ni mar jezika, ki svojih informacij ne preverjajo, kolegov brez osebnega stališča, skeptičen do uravnoteženega novinarstva in slovenske medijske krajine, ki je po njegovih besedah zašla v slepo ulico, so navedli v obrazložitvi.

Na prireditvi so podelili tudi viktorja za posebne dosežke, ki je šel v roke ustvarjalcem projekta Štartaj Slovenija.

Podelili so še osem strokovnih viktorjev, ki jih izglasujejo medijski strokovnjaki, člani Akademije Viktor, in štiri viktorje popularnosti, ki jih izbere sodelujoča javnost.

V sklopu strokovnih viktorjev je viktorja za informativno TV-oddajo prejela oddaja Odmevi, viktorja za voditelja informativne TV-oddaje pa Manica Janežič Ambrožič.

Viktorja za zabavno TV-oddajo je dobila oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem, viktor za voditelja zabavne TV-oddaje pa je šel v roke Ladu Bizovičarju.

V kategoriji igrane TV-oddaje ali TV-filma je nagrado prejela Ena žlahtna štorija, viktorja za otroško ali mladinsko TV-oddajo pa oddaja Infodrom. Viktorja za dokumentarni film je prejel dokumentarec Charlatan Maqnifigue, viktorja za obetavno medijsko osebnost pa Niko Škrlec.

V sklopu viktorjev popularnosti je viktorja za glasbeno osebnost oziroma skupino prejela skupina Modrijani. Viktorja za televizijsko osebnost so podelili Petru Polesu, viktorja za radijsko osebnost Denisu Avdiću, viktorja v kategoriji radijskih postaj pa Radiu 1.