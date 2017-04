»Ker pripadam veliki evropski liberalni družini, želim pomagati in pripomoči k temu, da se bo LDS ponovno vzpostavila. Kar je morda v tem trenutku najbolj pomembno, je vnesti tovrstno evropsko dimenzijo v slovensko politiko, da bo možno kaj narediti, ne samo blokirati in sesuvati zadev,« je Fabianova, doktorica znanosti, ki se sicer ukvarja z mednarodno diplomacijo in je koordinatorka članov Alde za Slovenijo, povedala na novinarski konferenci po kongresu. Dodala je, da je liberalizem smer prihodnosti.

Glede možnosti, ali jim lahko uspe preseči parlamentarni prag, Fabianova pravi, da so v stranki optimisti. »Če ne bi bili, se tega ne bi lotili. Če zastavljamo z novim programom, z novimi obrazi in sodelovalno politiko, potem mislim, da so naša izhodišča dobra,« je dodala.

Ključne točke programa se nanašajo na to, da Slovenijo ohranijo »državno kompaktno«, da ustvarijo pogoje za boljšo udeležbo deprivilegiranih skupin in za boljšo participacijo mladih v družbi. Kot je pojasnila nova predsednica, je njihov bistveni cilj, ki ga želijo uresničiti, uvedba univerzalnega temeljnega dohodka.

Poleg sveta stranke so na kongresu izvolili tudi nove podpredsednike LDS Marjana Šetinca, Luja Šproharja, Jadranko Vouk Železnik in Nastjo Polajžer.