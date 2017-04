Nažgani Gorenjci in njihovi manevri

Alkohol in volan ne sodita skupaj, česar pa mnogi slovenski vozniki nikakor nočejo razumeti. Pa se lotimo tokrat Gorenjcev, ki pirhe, velikonočno potico, šunko in hren očitno obilno zalivajo z žegnanim žganjem. Samo nekaj primerov. V Tržiču se je pijani voznik zaletel v kar dva avtomobila, na Jesenicah so bili pijancu všeč parkirani avtomobili. In si jih je ogledal pobliže. V Podljubelju pa je možakar spregledal kamniti zid in vanj treščil tako močno, da se je nanj usulo kamenje. Kdo ve, kaj si je, podprt z nekaj žganja, mislil ob tem. V soboto ponoči je voznik pod vplivom alkohola s ceste zapeljal v Lescah in se z avtomobilom prevračal. »V nedeljo zjutraj je podoben manever uspel vozniku pri Radovljici, zvečer pa je nesrečo pod vplivom alkohola povzročil še voznik na gorenjski avtocesti pri Torovem,« je o zanimivih gorenjskih manevrih poročala policija. Neslavni zmagovalec pa je možakar, ki je policistom napihal 1,33 miligrama na liter izdihanega zraka. Po starem: tri promile! Prosimo, ne posnemajte jih.

Pohodniki so mu rešili življenje

V torek dopoldne je 70-letni Mariborčan rezal drva v gozdu nad Trikotno jaso na Mariborskem Pohorju. Zgodilo se je v trenutku, ko je z motorno žago spodrezal deblo. Padel je, nanj pa tudi kos debla in še žaga ga je hudo porezala po rokah. Poškodovanec je začel klicati na pomoč. Njegove že povsem izčrpane klice je slišala tričlanska družina, ki se je spuščala v dolino. Po kakšnih 15 minutah iskanja so poškodovanega našli, mu dali prvo pomoč in poklicali reševalce. Ker je takrat že začelo snežiti, vsaka minuta pa je štela tudi zaradi hudih krvavitev, se je trojica odločila, da ne bo čakala na prihod gorskih reševalcev, temveč so poškodovanega z nosili prenesli do reševalnega vozila, ki je pripeljalo v bližino Trikotne jase. Zdravstveno stanje poškodovanca je resno, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. Mi zgodbico popisujemo v čast in spoštovanje vseh, ki so v reševalni akciji sodelovali.

Ograjo uporabil za zavore

Primer je s hitre ceste Vrtojba–Razdrto. Sedeminštiridesetletnemu Poljaku, vozniku tovornjaka, so očitno po klancu navzdol med predorom Podnanos in počivališčem Mlake odpovedale zavore. A se je bistri in očitno kar izkušeni Poljak prisebno odzval. Namesto zavor je uporabil kar ograjo. Zapeljal je levo in se naslonil nanjo ter po njej drsel kar kakih 600 metrov, nato se je zaradi trenja, kakopak, ustavil. Škode je verjetno precej tako na ograji kot na tovornjaku, a zadeva, ki bi se lahko zelo tragično končala, se je končala precej srečno za vse udeležence v prometu. Vam seveda priporočamo, da redno pregledujete zavore in vseeno za ustavljanje raje uporabljajte kar njih.

Pazite na jajca, drage gospodinje

Poučna vest prihaja iz Italije. Tam se je neki možakar na ženo spravil z valjarjem. Policisti ga sumijo poskusa uboja! In kaj je uboga reva tako hudega storila, da se je neuravnovešeni Italijan tako grobo spravil nanjo? Boste, poznavajaoč Italijane, rekli, da je malce lepše pogledala soseda ali pa poštarja, kajne? Nak! Gospa je pripravljala domače testenine – fetučine. Testo se seveda pripravi iz moke in jajc, to že vemo. Ampak koliko jajc na koliko moke? Tu sta se pa sprla. Možak je trdil, da je v testo za pašto dala preveč jajc. Pri pašti se pa v Italiji heci nehajo. No, 50-letnega Rimljana so policisti aretirali in bo zdaj lahko okušal zaporniško hrano. Kdo ve, ali se bo tam tudi tako razhudil, če bo v makaronih preveč ali pa premalo jajc? Dvomimo. Žensko so odpeljali v bolnišnico, ima resne poškodbe, a ni v smrtni nevarnosti.

Z avta ukradli gume,iz lokomotive pa nafto

To, da tatiči kradejo vse mogoče, smo že vajeni. Tako so nedavno z nekega audija ukradli vsa štiri platišča z gumami vred. Kako je moralo to biti videti, prepuščamo vaši domišljiji. Večkrat poročamo tudi o kraji nafte iz tovornjakov, parkiranih na počivališčih. Tale vest iz Prekmurja pa nas je vseeno malo presenetila: »S področja kriminalitete poročamo, da je bila na Hodošu obravnavana tatvina nafte iz lokomotive.« Dodaten komentar ni potreben.

Pripravila Primož Knez in Tomaž Klipšteter