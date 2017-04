V ameriški zvezni državi Arkansas dvanajst let niso usmrtili nikogar. Zdaj pa so imele oblasti načrt, da v enajstih dneh usmrtijo osem oseb. Takšnega tempa ni bilo še nikjer v ZDA, odkar so leta 1976 spet uvedle smrtno kazen. Odvetniki osmerice so sodišča zasuli s pritožbami tudi zato, ker naj bi oblasti hitele, ker se eni od treh kemikalij v zmesi za usmrtitve, midazolamu, konec aprila izteče rok uporabe. Novega pa je za usmrtitve težko dobiti, saj ga podjetja zaradi slabe publicitete nočejo prodajati, to je prepovedala tudi EU.

Pritožbe odvetnikov na različna sodišča so imele mešan uspeh. Usmrtitev štirih oseb so ustavila, štirih ne. Prvo, 51-letnega Lendella Leeja, ki je bil leta 1993 obsojen za umor, so usmrtili v četrtek. »Odločitev Arkansasa, da hiti z usmrtitvami le zato, ker se smrtonosnim kemikalijam izteka rok uporabe, je Leeju onemogočila, da dokaže nedolžnost s testom DNK,« je dejala njegova odvetnica Nina Morrison. Primer Leeja je priromal do vrhovnega sodišča, kjer je pet konservativnih sodnikov preglasilo štiri liberalne, in so usmrtitev dovolili. Med njimi je bil novi vrhovni sodnik Neil Gorsuch, ki ga je imenoval Trump. To je bil njegov prvi odmevnejši primer. Leeja so usmrtili nekaj minut zatem, ko je sodišče objavilo odločitev. ba