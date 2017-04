Glavno vodilo podjetja INO Brežice, ki zaposluje 50 ljudi in te dni praznuje 60 let delovanja, je inovativnost. Njihov paradni konj so mulčerji, s katerimi ustvarijo veliko večino prihodkov. Imajo jih več kot 220 modelov, razvijajo pa jih glede na potrebe kupcev. V obdobju petih let prijavijo vsaj dva do tri nove patente. Po besedah dolgoletnega direktorja, zdaj prokurista podjetja Branka Kosa, prodajajo v 51 držav sveta, največ na nemški, angleški, hrvaški, madžarski trg, v zadnjih letih pa so se prebili tudi na trge Avstralije, Nove Zelandije, Kanade, Japonske. Njihove mulčerje uporabljajo komunalna podjetja, kmetje pri obdelavi površin v vinogradih in sadovnjakih, pa tudi letališča, denimo v Zagrebu in na Dunaju.

Vsi izdelki, ki jih proizvedejo, so v celoti plod njihovega razvoja. Po besedah direktorja Aleksandra Cvetanovskega je ena glavnih smernic razvoj mulčerja, ki bo omogočal manjšo uporabo pesticidov, herbicidov in mineralnih gnojil. Druga smer so vibracijski rahljalniki, ki so v uporabi v sadovnjakih in vinogradih, namenjeni pa lažjemu dognojevanju trte. »Z njim zmanjšamo uporabo gnojil kar za 50 do 60 odstotkov in hkrati prispevamo k razrahljanju zemlje med koreninskimi sistemi trte in sadnih dreves,« pojasnjuje. »Zavedamo se, da bomo to dosegli le s konstantnim vlaganjem v modernizacijo, nove robotske celice in čedalje večjo prisotnostjo računalniškega vodenja, kar hkrati pomeni tudi vlaganje v razvoj visoko usposobljenih kadrov tako na področju razvoja kot trženja,« dodaja Cvetanovski. Sam razvoj je zadnje leto terjal naložbo v novo, 1800 kvadratnih metrov veliko poslovno upravno in skladiščno stavbo, vredno okrog milijon evrov, kjer bodo imeli več prostora tudi za montažo in morebitne nove robotske celice.

Ne želijo si skokovite rasti Pri razvoju izdelkov sodelujejo z 80 do 100 kooperanti po svetu, med drugim v Avstraliji, kjer so v sodelovanju s tamkajšnjim partnerjem razvili poseben priključek s tako imenovano zgrabljalno šapo. »Za izdelek se zelo zanimajo tudi kupci iz Škotske, ki so ga šli pogledat kar v Avstralijo,« dodaja Zlatka Vučinić, vodja prodaje za angleško govoreči trg. Letno v INO proizvedejo okrog 3000 izdelkov. Potrebe in zanimanje na trgu so sicer bistveno večji, a so njihove proizvodne zmogljivosti trenutno povsem zapolnjene. Kot dodaja Kos, se zavedajo pasti, ki bi jih prinesla nekontrolirana rast, zato rastejo organsko, zgolj z lastnim kapitalom. Ves dobiček vlagajo v razvoj, nove tehnologije, trge in kadre. Lansko leto so zaključili s 6,7 milijona evrov prihodkov, od tega dobro polovico na trgih EU, v Sloveniji dobro četrtino, ostalo pa na trgih zunaj Evrope. Prodajo v zadnjih letih povečujejo za 10 do 15 odstotkov.