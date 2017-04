Spomnimo, Željko Puljić in Franc Žmavc sta pred dobrim mesecem, tik pred glasovanjem v parlamentu, (ne)pričakovano odstopila od kandidature za nadzornika Slovenskega državnega holdinga (SDH). Žmavc ni želel sodelovati v političnih igricah, Puljić pa je ugotovil, da je politiki povsem vseeno, za kakšne kadre v resnici gre. Njuno imenovanje je bilo sicer ves čas pod vprašajem. Mandatno-volilna komisija državnega zbora je namreč poslancem predlagala, naj potrdijo Žmavca, Puljića pa ne. Kandidata tako nista imela niti podpore celotne koalicije. V poslanski skupini SMC o podpori Žmavcu niso bili enotni, stranka DeSUS je vztrajala pri glasovanju o obeh kandidatih skupaj, v SD pa so nasprotovali obema. Peter Kraljič, tedanji član kadrovske komisije ministrstva za finance, je ob odstopu obeh kandidatov pred dobrim mesecem dejal, da je povsem neodgovorno, kako se politiki »igračkajo« z SDH in dodal, da se kaj takega ne bi moglo zgoditi v nobeni civilizirani državi, razen v Sloveniji.

Zaprta usta na finančnem ministrstvu

Od decembra lani je nadzorni svet SDH nepopoln, saj ima zgolj tri člane: Damjana Beliča, Duška Kosa in Barbaro Smolnikar. Finančno ministrstvo smo vprašali, kdo so novi člani kadrovske komisije, ki bodo preverjali strokovnost in primernost kandidatov za nadzorni svet paradržavnega holdinga. Odgovorili so nam, da članov komisije do zaključka postopkov javnosti ne bodo razkrivali, češ da so enako postopali tudi v predhodnih postopkih. Na vprašanje, koliko prijav so prejeli, pa so odgovorili: »Pri tem smo malo v zadregi. V sklepu o imenovanju komisije je namreč zapisano, da člani komisije ne smejo tretjim osebam posredovati informacij, vezanih na postopek, razen z izrecnim, pisnim dovoljenjem ministrice za finance Mateje Vraničar Erman. Ministrica pa je trenutno na službeni poti v ZDA in bo to dovoljenje lahko podpisala šele ob povratku v domovino prihodnji teden.«