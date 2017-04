V 30. krogu slovenske nogometne lige največ zanimanja vzbuja današnji derbi vodilnih ekip Maribora in Domžal v Ljudskem vrtu. Vijoličasti načrtujejo, da bi z drevišnjo osvojitvijo treh točk naredili predzadnji korak tudi k teoretični potrditvi 14. naslova državnega prvaka. Če Maribor premaga Domžale, bo imel v prihodnjem krogu na večnem derbiju z Olimpijo možnost, da po uspehu v Stožicah odpre šampanjec za naslov prvaka. Čeprav Maribor drvi proti naslovu prvaka, v Ljudskem vrtu ni vse idealno. Daretu Vršiču, najboljšemu igralcu pomladi, po koncu sezone poteče pogodba, kar pomeni, da bi bil prost brez odškodnine. Pogajanja o novi pogodbi potekajo že nekaj časa, Vršič pa je uradno poškodovan. Praksa Maribora v preteklosti je bila takšna, da igralci, ki niso hoteli podaljšati pogodbe, niso igrali, ampak sedeli na tribuni.

Trideseti prvenstveni krog se je začel že sinoči, ko so se v Domžalah pomerili Radomljani in Goričani. To je bila zadnja tekma Radomelj na stadionu Športni park ob Kamniški Bistrici, saj bodo do konca sezone naposled zaigrali na domačem igrišču.

Radomlje so se ob povratku v prvo ligo predstavile kot nekonkurenčno moštvo, saj so po včerajšnjem porazu z Gorico (1:2) šest krogov pred koncem prvenstva tudi teoretično izgubile vse možnosti za obstanek med najboljšo deseterico nogometnih kolektivov v državi. Radomljani so doslej zbrali vsega eno zmago, ko so jeseni presenetili Domžale, v prejšnjem krogu pa so z remijem v Stožicah še poglobili krizo Olimpijo.

Gorica je hit spomladanskega dela prvenstva, saj je izgubila le proti Mariboru. Primorci so se proti Radomljam znašli v zaostanku, ko je zadel Kristjan Šipek, Gorica pa se je mučila za izenačenje. Zbudila se je v drugem polčasu, ko je bil najprej natančen Miha Gregorič, zmagoviti gol pa je z glavo prispeval Miran Burgić.

CELJE – ALUMINIJ danes ob 17. uri, sodnik: Obrenović Celjani so doživeli zadnji poraz prav v Kidričevem v začetku decembra, spomladi pa so edino neporaženo moštvo v ligi. Lepotna napaka je, da so spomladi nanizali preveč remijev – pet na osmih tekmah –, zato izgubljajo boj za četrto evropsko vozovnico z Gorico. »Zaostanek štirih točk za Gorico ni velik, saj je na razpolago še 21 točk, zato se lahko še vse spremeni. Gremo od tekme do tekme, na koncu bomo videli, kam nas bo to pripeljalo,« napoveduje odlični vezist Celja Lovro Cvek. Celjska podoba na igrišču je za zdaj boljša, kot je javno mnenje o ukrajinskih vlagateljih v klub, ki imajo sicer vso možno podporo najvišjega vrha občine. Za nastopanje v Evropi bodo morali novi investitorji vložiti precej več evrov, kot so jih doslej. Aluminij je spomladi v precej boljši strelski formi, kot je bil jeseni. Gole sta začela dosegati Lovro Bizjak in Žiga Škoflek, ki bosta največja nevarnost za celjskega vratarja Matica Kotnika. Verjetni postavi – Celje: Kotnik, Travner, Vidmajer, Hadžić, Pišek, Cvek, Brecl, Cvijanović, Požeg Vancaš, Pungaršek, Volaš, Aluminij: Janžekovič, Kocić, Damiš, Turkalj, Jakšić, Tahiraj, Petrović, Muminović, Škoflek, Kramer, Bizjak. Naš namig: 0.

KOPER – RUDAR danes ob 18. uri, sodnik: Jug V začetku marca se je obetal četveroboj za četrto mesto, ki prinaša zadnjo evropsko vozovnico, danes sta v prednosti Gorica in Celje, medtem ko Koper in Rudar izgubljata stik. Velenjčani so točke oddajali predvsem na domačem igrišču, Koprčanom jih je odnesla serija zadnjih petih tekem brez zmage s kar štirimi remiji. Na zadnjih dveh so zapravili prednost, v Kidričevem so vodili celo dvakrat. »Nekaj malega sreče, predvsem pa nekaj več koncentracije manjka, da bi bili uspešnejši in bi ostali v boju za evropsko vozovnico,« razmišlja trener Igor Pamić. V seriji tekem, ki morda še lahko vrnejo vsaj kanček upanja, je današnja z Rudarjem zadnja. In tudi ena zahtevnejših glede na to, da so Velenjčani uspešnejši v gosteh in da so ob zadnjem obisku Bonifike slavili kar s 4:1. »Realno smo med petim in sedmim mestom,« razmišlja trener Vanja Radinović, ki ima v zadnjih krogih poseben motiv: »Imamo prvega in tretjega strelca. Cilj je, da tam tudi ostaneta, kar bi lahko pripomoglo k poletnemu prestopu.« Na Bonifiko prihaja s popotnico petih zaporednih gostovanj brez poraza s kar štirimi zmagami. Oktobrska je bila tudi ena ključnih za pohod Glavine na vrh lestvice strelcev, saj jo je začinil s hat-trickom. Enim od treh v letošnji sezoni, drugi je uspel soigralcu Maryju, tretji pa Alvirju (Domžale). Verjetni postavi – Koper: Antolović, Pučko, Datković, Gregov, Horvat, Hodžić, Kokorović, Križman, Ibričić, Belima, Pranjić. Rudar: Radan, Iharoš, Zec, Billong, Mužek, Bolha, Pišek, Lotrič, Črnčič, Glavina, Mary. Naš namig: 2.

MARIBOR – DOMŽALE danes ob 20.15, sodnik: Perić Če kaj, tekme Maribora in Domžal niso (taktični) dolgčas. Vsaj letos gotovo ne, saj sta najučinkovitejši moštvi na treh medsebojnih tekmah stresli trinajst golov. »Všeč so mi, ker nasprotnike napadejo na njihovi polovici. V takem ritmu je najlepše igrati nogomet,« simpatij do drugouvrščenih Domžal ne skriva niti Damjan Bohar. Kaj pa Darko Milanič? »Imajo hitre prehode in napadajo zadnjo linijo. Veliko pameti in potrpežljivosti bo potrebno.« Domžalčanom je jeseni v Mariboru po izjemnem prvem polčasu pošla sapa, do kdaj lahko zdržijo tokrat? »Ne vem. Prva ali štirideseta minuta: mi moramo razbrati na igrišču, kdaj se bo to zgodilo.« Pri Mariboru nimajo občutka, da bi Domžalčani (drznejšo) strategijo spreminjali posebej zanje: »Ozki so po širini in globini, napadajo po sredini in skušajo tekmeca prisiliti, da igra tam, kjer oni hočejo.« Milanič bo še vedno brez poškodovanega Dareta Vršiča. Domžalčani se v Ljudski vrt, kjer nočejo na glas razmišljati, da bi lahko v Stožicah postali prvaki, podajajo predvsem ponosni na svoj izkupiček. Vijolični so z dveh tekem iz Domžal (2:2, 3:2) odnesli le točko, v Ljudskem vrtu pa se je Simon Rožman predstavil kot najbolj napadalen trener. »Gledamo le na našo igro, vendar imamo vse možnosti tudi za pozitiven rezultat,« napoveduje Miha Blažič. Verjetni postavi – Maribor: Handanović, Palčič, Šuler, Defendi, Viler, Bohar, Vrhovec, Pihler, Hotić, Zahović, Novaković. Domžale: Milić, Balkovec, Blažič, Dobrovoljc, Širok, Husmani, Repas, Vetrih, Majer, Franjić, Firer. Naš namig: 0.

KRŠKO – OLIMPIJA jutri ob 16.55, sodnik: Bukovec Olimpija je imela težave s Krškim, ko je bila v precej boljšem fizičnem in psihičnem stanju, kot je trenutno. Uspeh proti Mariboru v polfinalu slovenskega pokala je bil očitno le preblisk, sicer pa je klub še naprej v globoki krizi vodenja, hierarhije in vrednot. Remi proti Radomljam ni le poglobil krize rezultatov (3 točke na osmih tekmah spomladi), ampak tudi razgalil zelo načete odnose, ko je bil Romun Alexandru Cretu tako nezadovoljen z menjavo, da je mimo klopi brez pozdrava protestno odkorakal v slačilnico. V urejenem klubu bo menedžment kluba trenerja Safeta Hadžića zaščitil tako, da bi igralca udaril tam, kjer je najbolj občutljiv – s plačilom visoke denarne kazni. Tako pa so se v medijih pojavile različne interpretacije dogodka, ki so še bolj načele kredibilnost kluba. Krško potrebuje točke v boju za izognitev devetemu mestu in dodatnim kvalifikacijam. Aluminij jim diha za vrat z le točko zaostanka. Krčani so padli v formi. Potem ko so brez posojenih igralcev Maribora osvojili veliko točko proti vijoličastim, so izgubili z Rudarjem in Domžalami. Napadalec Krškega Filip Dangubić (11 golov), ki igra v Posavju kot posojeni igralec Rijeke, je postal zanimiv za Olimpijo in Maribor. A na Reki, kjer je njegov oče sicer zdravnik kluba, so z njim pogodbo že podaljšali za dve leti. Verjetni postavi – Krško: Zalokar, Šturm, Vuklišević, Gorenc, Mujan, Gatarić, Sadiković, Pušaver, Kramarič, Škrbić, Dangubić. Olimpija: Vodišek, Klinar, Mitrović, Zarifović, Štiglec, Kapun, Bajrić, Wobay, Kirm, Eleke, Benko. Naš namig: 0.